El Ayuntamiento subirá el gasto en nóminas 40 millones en cuatro años El presupuesto de 2018 prevé un desembolso de 269 millones debido al aumento de interinos en la plantilla municipal P. MORENO VALENCIA. Miércoles, 25 octubre 2017, 00:41

El incremento de la contratación de interinos en el Ayuntamiento, con una cifra que sólo el pasado año rozó las 300 personas, ha provocado que la partida destinada al pago de las nóminas se dispare el próximo ejercicio al alcanzar los 269 millones de euros.

Esa es la cifra que maneja la delegación de Hacienda en la proyección realizada de cara al borrador del presupuesto ahora en elaboración y que pasará por el pleno el próximo noviembre. Supone un aumento de 20 millones de euros respecto al gasto en 2016 y de otro tanto respecto a las cuentas del año anterior, primero de este mandato.

Aquel ejercicio, el último presupuesto elaborado por el Partido Popular, el Consistorio presupuestó al margen de las empresas municipales 230,7 millones, que según el informe de Intervención resultó incluso una disminución del 2,2% sobre las cuentas de 2014. Así las cosas, en cuatro años la subida ha sido de 40 millones de euros.

Una de las directrices del gobierno tripartito fue aumentar la plantilla con interinos para cubrir servicios considerados deficitarios, además de impulsar oposiciones como las que están en marcha para la Policía Local. El pronóstico del grupo popular en el último pleno, por boca del edil Vicente Igual, es que el aumento real será de 50 millones, diez mas que los previstos ahora.

En 2015, el importe destinado a nóminas representó un 31,3% de todo el presupuesto de gastos. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, defiende que el mismo porcentaje se destina ahora pese al incremento del gasto, al subir el presupuesto en su conjunto. Ese año la cifra final ha sido de 878 millones, una vez sumado el dinero sobrante de las inversiones de 2017.

En cuanto al dinero destinado para obras y equipamientos, la idea es mantenerlo en unos 70 millones de euros. De esta manera se mantendrá la cifra inicial de este ejercicio, que como mucho podría bajar en un millón de euros. Tras la incorporación del sobrante, las inversiones ascienden a 154 millones de euros en total, incluidas las finalistas. Como publicó LAS PROVINCIAS, a 30 de septiembre se habían retenido sólo 74 millones para la ejecución de proyectos.

Esto hace que uno de los planteamientos sea concentrar en el documento inicial las inversiones que no sean sostenibles, es decir, retrasar aquellas que puedan acogerse a los remanentes que se producirán en 2018. El Gobierno permite a los Ayuntamientos utilizar el dinero que no se ha gastado del año anterior en pagar deuda a los bancos y para obras con determinadas condiciones, sobre todo que no requieran mantenimiento durante los primeros años.

Esa es la idea que se baraja en las negociaciones emprendidas por los tres grupos de gobierno y en las reuniones que mantienen desde hace días los concejales con el delegado de Hacienda. Se mantendrían los 70 millones de euros confiando una cantidad similar a mediados de 2018, una vez que se aprueben los Presupuestos del Estado. El uso de los fondos sobrantes se define cada ejercicio en este documento.

Debido a la inestabilidad en el Congreso, este año las cuentas se han aprobado con bastante retraso, por lo que el Ejecutivo ha dado permiso para que las inversiones puedan prolongarse en plazo hasta 2018, como es el caso de rehabilitación de edificios y distintas obras de reurbanización de calles, entre otras iniciativas aprobadas.