El Ayuntamiento replica a Fomento que los semáforos de la avenida del Cid son seguros

ÁLEX SERRANO Jueves, 12 abril 2018

valencia. «A la vista de la carta remitida por la Delegación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, este servicio informa que la gestión de la regulación semafórica en la ciudad de Valencia atiende siempre a criterios de seguridad vial». Con estas escuetas líneas, los técnicos de la concejalía de Movilidad Sostenible responderán al Ministerio de Fomento después de que el Gobierno enviara una carta al Consistorio en la que alertaba de que los nuevos semáforos instalados en la avenida del Cid tras el desmontaje de las pasarelas peatonales pueden aumentar la peligrosidad y los atascos en el tramo de la A-3 en sentido entrada a la ciudad de Valencia.

La respuesta llega el mismo día en que LAS PROVINCIAS desvela la existencia de un informe emitido por técnicos de Fomento en el que los ingenieros de caminos, canales y puertos del estado explican al Consistorio que los nuevos pasos de peatones ampliarán los tiempos de parada en la avenida, lo que redundará en nuevos atascos porque el flujo de entrada de vehículos a la ciudad es constante, y estas nuevas retenciones podrían provocar más accidentes. La respuesta del Consistorio no está exenta de ironía, pues lo que Fomento pedía era que se adaptaran los semáforos a la nueva situación, no que hasta este momento no se estuviera teniendo en cuenta la seguridad vial en la avenida del Cid.

En cualquier caso, según ha podido saber este diario, el Ayuntamiento no se plantea la vuelta de las pasarelas. Ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. Ni a ningún plazo, en realidad. «No queremos volver a instalarlas», explicaron ayer fuentes municipales con las que habló este diario. Y eso que, tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS, el Consistorio podría optar a subvenciones europeas para volver a instalarlas, si se decidiera a hacerlo, porque en otras ciudades como Madrid, Paterna o Gandia se han instalado pasarelas peatonales cofinanciadas por la Unión Europea. Pese a esa postura municipal, lo cierto es que sí se han planteado pequeños cambios a nivel viario que pretenden mejorar la seguridad en la avenida. Por ejemplo, en los pasos de peatones definitivos se han colocado relojes con la cuenta atrás para informar a los vecinos de cuánto tiempo tienen para cruzar, normalmente más de un minuto.

Mientras, los accidentes crecen en la avenida. De 44 siniestros registrados entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2017 se ha pasado este año a 66, un 50% en el mismo periodo. Los datos previos ya alertaban de una situación así. Entre septiembre de 2017 y el 18 de enero de 2018, cuando comenzaron las obras de desmontaje de las pasarelas, hubo en la avenida del Cid 25 accidentes de gravedad. De ellos, 9 incluyeron atendidos en el lugar y 16 requirieron traslado a centro hospitalario. Entre el 18 de enero y el pasado 23 de febrero, ya hubo 12 accidentes, con cinco atendidos en el lugar y seis con traslado a centro hospitalario. Si el año pasado había un accidente cada 4,32 días, hasta el pasado mes de febrero había uno cada 2,9 jornadas, lo que arroja un aumento del 11,3% en número de accidentes de gravedad, sin que haya habido que lamentar ninguna víctima mortal.