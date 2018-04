María José Broseta. Presidenta de la Federación Vecinos «Al Ayuntamiento hay que pedirle más velocidad y, sobre todo, una visión conjunta de ciudad» Sede. La presidenta vecinal, esta semana durante la entrevista. / manuel molines La dirigente vecinal cree que ha mejorado la participación ciudadana y exige más coordinación entre las concejalías para no retrasar las obras PACO MORENO VALENCIA. Domingo, 8 abril 2018, 20:22

A un mes de cumplirse los tres años de mandato y con un ambiente en Valencia que huele cada vez más a campaña electoral, la presidenta de la Federación de Vecinos hace balance de la gestión municipal y los grandes asuntos que preocupan a los barrios.

-¿Cómo ve de velocidad a este gobierno municipal?

-Yo creo que hay que pedirle un poco más de velocidad; no quiero decir que no se hagan las cosas, pero deben ir con más rapidez porque a veces debatimos de asuntos que tienen plazos legales muy largos. Por lo tanto hay que trabajarlas con mucha más anticipación para que luego transcurra todo más rápido. También hay que diferenciar porque no es lo mismo planificar la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento que una plaza del barrio, no son los mismos tiempos. Y sobre todo, hace falta una visión de ciudad.

-¿Después del tiempo pasado este mandato, se han cumplido sus expectativas que tenían en el gobierno municipal?

-Tras la ilusión que se había puesto, lo que hemos tenido que reconocer es que en temas de participación, que bienvenidos sean, ha habido una falta de experiencia lógica en todas las partes. Una ciudadanía que no estaba preparada. Falta de experiencia de todo el mundo, como en los primeros presupuestos vimos que se daba mucho más peso al individualismo que tener grupos de personas que se asocian y discuten temas de sus barrios.

-Se le achaca falta de coordinación a este gobierno, ¿lo notan?

-Nos gustaría que hubiera determinados temas que no tengan que pasar por tres concejalías. Igual hay proyectos que sí, pero no todo debe ser igual. No es que haya contradicciones pero en algunas delegaciones se actúa más en solitario y no se ve el entorno. La ciudad debe tener un plan global. Está el ejemplo de lo que pasó en la zona centro, donde 17 asociaciones pidieron un plan de movilidad. Eso debería haberlo planteado antes el Ayuntamiento.

-¿Puntos débiles y fuertes de este gobierno?

-No es que haya una descoordinación general, pero cuando sacan un proyecto no lo tienen trabajado entre las concejalías. Así podrían decirle a la ciudadanía con claridad lo que se puede y lo que no hacer. La transparencia no es sólo con los temas económicos, sino decir las cosas con claridad.

-¿Qué piensa cuando al final del año lee que ha sobrado dinero del presupuesto municipal?

-Nos queda una sensación triste, hay que acometer las obras comprometidas. Si sobra dinero no es bueno porque hay muchas necesidades en los barrios. Se tiene que ser más rápido y más ágil, siendo los mayores garantistas, pero por lo menos que se vea que se hacen cosas.

-¿Qué prioridades debe tener el Consistorio el resto del mandato?

-Educación y sanidad sé que no dependen del Ayuntamiento directamente, pero son áreas que necesitan más. Y también centrarnos en Bienestar Social porque hay muchas personas mayores en situaciones difíciles, que necesitan por ejemplo centros de día dignos. Hay personas que lo están pasando muy mal y suelen estar calladas. Me gustaría que este gobierno se fije más en las personas. La cultura también es importante y en eso el Consistorio debe mejorar las bibliotecas.

-¿Cómo es su relación con el alcalde Joan Ribó?

-En las reuniones nos ha escuchado, eso tengo que decirlo. Dice que somos un colectivo importante en la ciudad y creo que se lo cree. Al principio del mandato, en algunas concejalías nos decían que el movimiento vecinal estaba obsoleto, pero no era el alcalde.

-¿En asuntos concretos cómo valora la limpieza de las calles?

-Se ha mejorado, hay más presupuesto. Cuando miras el estándar de limpieza en otros sitios nos pasan por delante y también pienso que toda la ciudad no está igual de limpia, hay barrios con puntos negros por la falta de presupuesto y también de civismo. Los vecinos tenemos que aprender que esto no es gratis y si entre todos ayudamos podemos exigir mucho más.

-¿Policía Local?

-Echamos en falta al policía de barrio, es el que la mayoría de los vecinos conocen. Se han ido reduciendo por los recortes en una plantilla que ha envejecido y donde no se han hecho oposiciones. En temas de ocio por las noches, por ejemplo, si ven a la policía los hosteleros se portan mejor y recogen antes las terrazas.

-¿Cómo solucionar el problema de los ruidos nocturnos en las zonas de ocio?

-La Policía Nacional debería participar más porque hay legislación para eso y con el botellón debería haber una mesa seria con la participación de jóvenes. Nos preocupan los microbotellones en muchas zonas de la ciudad por la suciedad y las molestias, además del perjuicio de salud que padecen todos.

-¿La solución para el Cabanyal avanza con suficiente rapidez?

-Va muy lento, hay un problema de convivencia real en la zona más degradada y eso se tiene que mejorar, hay que dignificar esa zona. Los vecinos están muchos años con problemas, primero con la incertidumbre de perder sus hogares y después con las ocupaciones ilegales. Necesitan ver avances más rápidos. Sí que me dicen que se ha mejorado en limpieza, pero se debe avanzar más.

-Anuncian más cambios en la EMT en las líneas del centro.

-Ha habido cambios en la primera fase y en la de ahora que no entendemos. Si antes había que agilizar y recortar itinerarios, este año se han ampliado en otros casos. No lo entendemos. Sí que se han hecho cosas buenas como la línea 99, una petición de años de esta federación.

-¿Qué pide en la próxima remodelación con estos antecedentes?

-Que se nos informe cómo se podrá acceder a determinados sitios del centro. Está todo por ver pero pediría que tengan en cuenta eso cuando hablan de que los autobuses no entrarán en algunas plazas o habrá que hacer transbordos.

-¿Su opinión de la gestión del tráfico este mandato?

-En temas de movilidad estoy de acuerdo con la pacificación pero lo que no queremos es que se pacifique una zona y se altere la de al lado. El tráfico se ha desviado y lo que hay que ofrecer es una alternativa de transporte público.