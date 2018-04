El Ayuntamiento hará un carril bici separado en Fernando el Católico Un ciclista circula entre coches y taxis, ayer en Fernando el Católico. / irene marsilla Grezzi no aclara si habrá que ampliar el carril bus pese a garantizar que las bicicletas tendrán su propio espacio ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 20 abril 2018, 01:20

Giuseppe Grezzi puso ayer encima de la mesa las piezas para un nuevo puzzle en la circulación de la ciudad de difícil solución. El concejal de Movilidad Sostenible anunció ayer que las bicicletas tendrán un carril bici separado del resto del tráfico en la gran vía Fernando el Católico y, avanzó, también en Ramón y Cajal («no hacemos carriles bici que no lleven a ninguna parte», dijo). Pero con ese anuncio se plantean algunos problemas a los que ayer, al menos, no quiso poner solución el edil de Compromís.

A preguntas de LAS PROVINCIAS, Grezzi explicó que el carril bici que se proyecta para la gran vía «no es compartido» y destacó que contempla «una separación clara». La gran vía, «por la anchura que tiene y por el tráfico que soporta», ofrece la «posibilidad de que haya un carril bici protegido y seguro para los ciclistas». «La idea es hacer una banda lateral», dijo. Además, agregó que «se está acabando de definir la anchura». Así, resaltó que «el carril bus-taxi tendrá su espacio definido separado del carril bici». Preguntado por si el espacio destinado a los autobuses ampliará su anchura o mantendrá la misma, Grezzi reiteró que «se está haciendo ahora el diseño» y afirmó que «a ese nivel de detalle no se ha llegado todavía». «Si un carril bus no tiene la anchura suficiente no sirve», indicó.

En este caso, la única solución es ampliar el carril bus y reducir los de tráfico rodado que circulan junto a él. La otra alternativa sería reducir el jardín central para mantener la misma anchura de todos los carriles más el metro y medio que ocuparía el carril bici, pero sería una opción mucho más cara que ya ha sido descartada por gobiernos anteriores.

En el acto de presentación del Bicifest, Grezzi también dejó la puerta abierta a nuevos procesos participativos en el Ensanche después de las protestas de los comerciantes. «Nosotros trabajamos y cuando tenemos proyectos los presentamos», señaló, al tiempo que explicó que lo que se plantea en la zona es «un proceso participativo» en el que «todos los agentes proponen sus ideas, que quedarán recogidas». Grezzi precisó que se está en una «fase previa»: «Hasta llegar a una posible actuación hay pasos intermedios que se tienen que ir haciendo».