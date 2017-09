El Ayuntamiento hará una campaña informativa para dar a conocer el Parque Central

El plan urbanístico del Parque Central fue aprobado por la Generalitat en marzo de 2007, por lo que ha pasado tanto tiempo que el alcalde Joan Ribó consideró ayer necesario algún tipo de iniciativa para que los vecinos conozcan el reparto de edificios, calles y equipamientos públicos tanto en la playa de vías como en los aledaños del bulevar Federico García Lorca.

«Queremos explicar el proyecto del Parque Central, que es antiguo y mucha gente no conoce, y del que se dicen algunas cosas que no son ciertas», afirmó. El alcalde anunció una campaña informativa que impulsará el Ayuntamiento para dar a conocer los detalles del gran proyecto.

El primer edil dijo que al mismo tiempo «queremos movilizar a la sociedad para que convenza al Ministerio de Fomento y que acelere el proceso: no sólo que no lo retrase más; sino sobre todo, que lo acelere». Respecto a la edificación prevista, aseguró que no cambiará aunque dejó la puerta abierta al tipo de edificios y el diseño del bulevar.