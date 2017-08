El Ayuntamiento expedienta a la contrata de la zona norte por no limpiar dos solares

valencia. El Ayuntamiento de Valencia ha expedientado a la contrata de limpieza de la zona norte de la ciudad por no adecentar dos solares situados en el distrito de Benicalap. La concejalía de Limpieza del Consistorio ha iniciado ya, tal como confirmó el propio Consistorio en un comunicado, los trámites sancionadores para esta empresa, que pueden acabar en una multa económica. De hecho, el acta de infracción se abrió el pasado lunes.

Apenas un día después se procedió a la retirada de escombros producidos por vertidos incontrolados en dos solares de Benicalap, dentro del marco de la programación de mantenimiento de limpieza de solares y zonas sin urbanizar, que en el caso del distrito de Benicalap ha supuesto la limpieza de un total de 53 solares en estos meses de julio y agosto.

Soriano destacó que el Ayuntamiento controla «que las contratas cumplan sus compromisos de limpieza con la ciudad, y cuando no lo hacen no tenemos ninguna duda en sancionar la empresa. Una realidad que es una novedad del Gobierno de la Nau, puesto que el PP no les abría ningún expediente, no sabemos por qué».

El Ayuntamiento ha realizado el mantenimiento de limpieza de 767 solares públicos o de uso público con una superficie total de más de 1.786.779 m2, dentro del marco del Ppograma general continuo de mantenimiento de limpieza de solares y zonas sin urbanizar del ejercicio 2017, aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 29 de diciembre de 2016, para este ejercicio.

«Este plan de actuaciones se ha realizado en numerosos barrios de la ciudad de Valencia, llegando a todos los distritos de la ciudad», explicó ayer la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano. En este balance, destacó la limpieza en estos dos meses de dos grandes solares, uno de ellos detrás de la calle San Vicente Mártir junto a la playa de vías de Renfe, de donde se han retirado más de 1.750 toneladas de escombros. La otra actuación ha sido en un solar en la Carrera de la Font d'en Corts. De ahí donde se han retirado más de 1.350 toneladas.