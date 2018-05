El Ayuntamiento de Valencia comienza hoy las obras del aparcamiento de Ciudad de Brujas Se eliminarán varias paradas que dan servicio al Mercado Central ÁLEX SERRANO Miércoles, 16 mayo 2018, 13:56

Los vendedores del Mercado Central comienzan a ver la luz al final el túnel. Hoy han comenzado los trabajos de señalización de desvíos en el entorno de la plaza Ciudad de Brujas como últimos pasos previos al pistoletazo de salida de las obras propiamente dichas. Así, hoy comenzarán los desplazamientos de contenedores, retirada de horquillas, replanteamiento de zonas de estacionamiento y reajuste de aceras que posibiliten el funcionamiento de la EMT y la circulación de vehículos mientras las obras lo precisen. Las obras han sido adjudicadas a Edifesa Obras y Proyectos, S.A., por un importe de 3.165.001,84 euros (IVA incluido).

En principio, la principal afección a finales de la próxima semana será la ocupación del tramo de la calle Editor Manuel Aguilar entre Sant Antoni y la avenida del Oest, que supondrá el desvío del tráfico rodado procedente de Guillem Sorolla por la calle Sant Antoni y la calle Beata, que invertirán el sentido de la circulación para hacerlo posible. Por otro lado, el tráfico procedente de las calles Peu de la Creu y Carabasses no podrá circular por avenida del Oest sentido plaza Sant Agustí, tan solo podrá circular en dirección hacia la calle Murillo. No obstante, aunque está previsto que estos cambios sean efectivos a partir del próximo miércoles 23 o jueves 24 de mayo, se recomienda evitar circular por este entorno si no es estrictamente necesario, ya que desde ya se están realizando las operaciones para favorecer esa accesibilidad y la EMT realizará pruebas previas con sus vehículos para asegurar el correcto funcionamiento del operativo.

Todo este desvío supondrá a partir del jueves 24 la redistribución de algunas paradas de la EMT, quedando anuladas las del Editor Manuel Aguilar-avenida del Oest, avenida del Oest-Beata, avenida del Oest-Roger de Flor y Pl. Ciutat de Bruges; mientras que la de Guillem Sorolla-Torn de l'Hospital se desplaza unos metros dirección Mercado Central hasta la altura de la calle Maldonado. Toda esta información se trasladará por informadores a pie en los días previos y en los primeros días de los cambios en las mismas paradas, en las que además se informará por escrito de cualquier cambio.