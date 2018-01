Un avión de Teodoro Obiang provoca un incidente en Valencia La nave del presidente de Guinea Ecuatorial hizo unos movimientos sin autorización en la pista LAS PROVINCIAS Martes, 23 enero 2018, 14:19

Un avión modelo Boing 767 d e la compañía aérea de Guinea Ecuatorial, Ceiba Intercontinental, protagonizó el pasado viernes un incidente en el Aeropuerto de Valencia cuando realizó movimientos en la pista sin autorización y la torre de control tuvo que ordenar al piloto que recuperara su rumbo.

Fuentes de Aena matizan que la nave, perteneciente a la flota privada del presidente del país, Teodoro Obiang, no llegó a cruzar la pista, sino que realizó una maniobra que no debía. En todo caso, se advierte que en ningún momento supuso un riesgo ni para las personas ni bienes materiales. Igualmente, apuntaron que la compañía no tiene prohibido sobrevolar o tomar tierra y despegar del territorio de la Unión Europea, sino que dejó de razones presumiblemente comerciales hace 11 meses.

La estancia de la aeronave se limitó a unas horas, partiendo a continuación hacia su destino definitivo. No se trataba de un vuelo comercial sino vinculado al jefe del Estado guineano, ya que Ceiba Intercontinental sólo mantenía un vuelo regular entre Malabo y Madrid, tres veces por semana, desde 2012, pero que dejó de operar en marzo de 2017.