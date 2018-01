El PP se ausenta para criticar la injerencia de Compromís

El grupo popular decidió no asistir a esta reunión como señal de protesta por lo que consideran una continua injerencia de Compromís en las fallas. Según explicó el portavoz popular, Eusebio Monzó, «queremos denunciar la imagen distorsionada que se está proyectando de los falleros y de las fallas al mundo». Según Monzó «es un comportamiento de absoluta irresponsabilidad y gravedad del tripartito que debería defender y respetar y en ningún caso dañar la imagen de los valencianos que trabajan y sostienen la fiesta».

Indicaron que las «Fallas se merecen reconocimiento que sí hemos recibido de la Unesco». Añadieron que las fallas «son un ejemplo de convivencia y respeto y trabajen en igualdad de condiciones, sin importar género». Añadió que «nunca deben de producirse injerencias en las fallas».

Desde Ciudadanos, la edil Amparo Picó, indicó que «defenderemos a las personas y a la mujer en todas las dimensiones de la sociedad, pero actuando con diálogo. No consentiremos que sea a base de imposiciones».

Desde el gremio de artistas, su portavoz, Ximo Esteve, indicó que «no tenemos problemas que hagan estudios, pero no era normal a estas alturas». Y añadió que «pueden analizar lo que quieran porque estoy seguro que no habrá censura». Dijo que cuando lleguen las recomendaciones ya se analizarán y recordó que las fallas «que se hacen ahora no tienen nada que ver con las de hace 20 años». Insistió en que «no verán vejación a la mujer».