La Audiencia admite a trámite la recusación contra el ponente del caso del metro Miembros de la AVM3J, en la estación de Jesús. / EFE/Kai Försterling El tribunal pide a la fiscalía y al resto de partes que se pronuncien sobre la petición de apartar al magistrado por afinidad con las víctimas A. CHECA Jueves, 21 septiembre 2017, 20:09

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha admitido a trámite el escrito de recusación presentado por los ocho investigados por el accidente del metro de Valencia contra el magistrado José María Tomás y Tío, ponente del recurso presentado por la fiscalía y las víctimas del siniestro contra el archivo del caso dictaminado por el juzgado de instrucción número 21. En la providencia dictada esta semana, el tribunal da por recibido el escrito y «presentado en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil», en el que los solicitantes pedían que el magistrado ponente se apartara de la causa por afinidad con las víctimas.

Tal y como publicó en exclusiva LAS PROVINCIAS, el escrito se basaba principalmente en una cuestión: el magistrado preside la Fundación por la Justicia, entidad organizadora del Humans Fest, un festival que a comienzos de año acogió el estreno del documental 'La estrategia del silencio', película que critica la labor de la juez instructora y recoge los años de lucha de la asociación.

Los investigados alegaron que Tomás y Tío apoyó en la presentación del documental a las víctimas y que el juez fue propuesto para formar parte del Comité Jurídico Consultivo por Ciudadanos, partido que firmó, junto a otras formaciones políticas, un documento de apoyo a la asociación de víctimas en 2015.

En la providencia, los magistrados de la sección segunda (entre los que obviamente no se incluye Tomas y Tío) dan por admitida la petición y conceden tres días de plazo a las partes (entre ellas fiscalía y víctimas) para que comuniquen «si se adhieren o se oponen a la causa de recusación». En la misma resolución indican que las partes pueden indicar «si conocen alguna otra causa de recusación».

La verdad de las víctimas

El tribunal recuerda que cualquiera de las partes que no se incorpore a este proceso «no podrá proponer recusación con posterioridad», según consta en la providencia.

Como publicó LAS PROVINCIAS a finales de julio, Tomás y Tío, por ejemplo, manifestó en el acto del Humans Fest: «No hay verdad sin la verdad de las víctimas». El magistrado reconoció sus palabras a este periódico y anunció que no se abstendrá como ponente en el proceso de valoración del recurso. Cree que la organización del certamen y su intervención no suponen motivos para alejarse de la resolución de la causa y del recurso presentado. «Mi imparcialidad no queda comprometida por lo que afirmé en la inauguración del festival», afirmó