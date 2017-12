Los atascos que vendrán en Valencia en 2018

El atasco navideño de la pasada semana en el centro de Valencia no es nada en comparación con lo que está a punto de llegar. El Ayuntamiento tiene en cartera al menos una veintena de grandes proyectos que afectarán a la calzada para ejecutar a lo largo de 2018.

La gestión municipal es tan lenta que todavía queda por materializar el grueso de las obras elegidas en las votaciones vecinales de los dos últimos años, en lo que respecta a grandes infraestructuras de tráfico. Así se contabiliza una decena de tajos que se abrirán en la calzada para otros tantos carriles ciclistas.

La mayoría de los proyectos siguen en un cajón del despacho del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en caso de que estén acabados, y se desconocen plazos, itinerarios y detalle de las obras, así como su afección a las plazas de estacionamiento. Pero es seguro que provocarán retenciones durante su ejecución como el carril bici que irá por la avenida Reino de Valencia, por no hablar de otro itinerario por la avenida Doctor Manuel Candela.

La reforma de la plaza de la Reina afectará al tráfico en el centro durante más de un año

Se trata de lugares sensibles para la circulación, con una intensidad media diaria que el pasado octubre ascendió a 21.461 vehículos en el primero de los casos. De igual efecto para los conductores se encuentran los previstos en el camino de Moncada, el puente de Campanar o la avenida de Suecia.

En los últimos meses la obra que ha protagonizado más problemas de gestión de tráfico ha sido la renovación de una tubería arterial de agua potable en la marginal derecha del viejo cauce. Han sido habituales las retenciones en la calle Blanquerías y el túnel de la Pechina, con colapsos en las horas punta que llegaban hasta Guillem de Castro y el cruce con Fernando el Católico.

El mismo panorama volverá a partir de enero cuando se ejecute la siguiente fase, en dirección hacia la plaza de Tetuán. Sólo las catas que buscaron hace unos días los restos arqueológicos ya supusieron una dificultad añadida al inutilizar un tramo del carril bici y otro de tráfico de vehículos a motor.

Pero se trata de un caso puntual pese a la enorme influencia que tendrá, tanto que la concejalía del Ciclo Integral del Agua ha decidido programar los fines de semana las fases de obra más complicadas. Es más, los cruces junto a las torres de Serranos y la plaza de Tetuán se dejarán para los meses de verano.

El calendario de las obras de carriles bici está por llegar, aunque pueden surgir dificultades en el camino como ha sido el caso del itinerario ciclista que irá por la avenida del Cid desde el Hospital General hasta la plaza de San Agustín. La empresa renunció a seguir con la ejecución del proyecto y ahora el gobierno tripartito debe adjudicar lo que queda por hacer.

Principales obras Itinerarios ciclistas Diez carriles bici: Manuel Candela, avenida Suecia, Reino de Valencia, puente de Campanar, camino de Moncada, Santos Justo y Pastor, Juan XXIII, Maestro Rodrigo, Constitución, Germanías, avenida del Puerto, San Vicente. Obras de urbanización Centro histórico: La parte gruesa de todos los proyectos pendientes se centra en Ciutat Vella. El cierre al tráfico de la plaza de la Reina influirá en todo su entorno, como las calles Paz, San Vicente y María Cristina. Los cambios se notarán también en las paradas de la EMT. Ciclo Integral del Agua Marginal derecha: La tubería arterial que comenzó a sustituirse este año es una de las más antiguas de la ciudad y por eso urge su renovación. Por esta calzada circulan más de 50.000 vehículos diarios, lo que asegura los atascos. Pasarelas peatonales Avenida del Cid: Todas las pasarelas serán retiradas excepto la primera en sentido desde la V-30, al estar en el término municipal de Xirivella y Mislata. El Ayuntamiento ya ha iniciado la constricción del primer paso peatonal alternativo a estas estructuras. Barrios Zanjas en el Marítimo: Las inversiones municipales seguirán presentes en 2018 en el Cabanyal y el Canyamelar, por los proyectos europeos y los que se harán con fondos propios. Una gestión de tráfico que será complicada. Accesos V-21 y V-30: La construcción de un túnel en la marginal derecha del nuevo cauce está causando una mayor presión del tráfico en el camino de Picanya, la mejor alternativa para salir de Valencia. Aún así, los problemas será mayores con la ampliación de la V-21.

La ejecución de obras de infraestructura y de reurbanización de barrios ha sido muy baja este año, según los datos de la ejecución del presupuesto. De una partida de 600.000 euros no se ha gastado nada, por ejemplo, a 30 de noviembre. Aún así, algunas de las intervenciones tienen su efecto en el tráfico como la renovación de aceras en un tramo de la avenida General Avilés, junto a uno de los accesos de la ciudad con más intensidad, el que llega desde la carretera CV-35.

En este apartado, los problemas se pueden agravar con la reurbanización de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós, algo que de momento está en el terreno de los proyectos pero que dificultarán el tráfico cuando se amplíen las aceras, planten filas de árboles en la mediana y se cubra parcialmente el paso inferior.

La plataforma vecinal que promueve las obras ha conseguido que el gobierno municipal ponga en agenda la transformación de Pérez Galdós en un bulevar más habitable para los peatones, aunque la duda es si el tráfico privado se dirigirá hacia el bulevar sur (la tesis de los residentes) o se producirán más retenciones en la circulación.

De las intervenciones en barrios que ya tienen presupuesto asignado, la que destaca más en este sentido es la reurbanización de la plaza de Rojas Clemente, en el Botánico, donde la premisa es ganar espacio para los peatones. Otro asunto es cómo resolverá el Consistorio el déficit de estacionamiento.

Plaza de la Reina

Pero estos proyectos quedarán oscurecidos con todo lo que ocurra a partir de abril, en caso de que sea ese mes el del inicio de la reforma integral del aparcamiento subterráneo y la plaza de la Reina. Durante buena parte de las obras se cortará al tráfico el último tramo de la calle de la Paz, debido a que en la esquina con la plaza se abrirá el nuevo acceso del parking, mientras que la salida será por la calle del Mar.

La actual rampa penaliza cualquier diseño arquitectónico, por lo que la decisión de partida del Ayuntamiento fue esa. El problema es que complica mucho la gestión de una docena de líneas de la EMT, además del tráfico privado que se dirige actualmente entre otros lugares al Mercado Central.

Después de Navidad llegará el desmontaje de la primera pasarela de la avenida del Cid

De ahí que los vendedores hayan levantado la voz de alarma, pidiendo que el corte no sea total. La previsión es que parte de las líneas de autobús se encaucen por la calle Marqués de Dos Aguas, mientras que otras se quedarán en las macroparadas de la plaza de Tetuán y Porta de la Mar. No obstante, todo eso está por ver porque no se ha producido todavía la presentación oficial de la remodelación en el centro.

La plaza de la Reina estará un año en obras y su efecto condicionará todo el tráfico de Ciutat Vella. La peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento sigue sobre la mesa pese al revuelo que se formó entre Compromís y el PSPV al anunciarlo en solitario el concejal de Movilidad sin consenso previo.

Grezzi tiene pendiente carriles bici prácticamente por toda la ciudad. Otro que también resultará complicado será la construcción de un itinerario ciclista en la calle Santos Justo y Pastor, entre Manuel Candela y Serrería. Al igual que en los casos anteriores, se desconoce cómo resolverá la afección al tráfico y al estacionamiento en superficie.

Valencia sufre atascos diariamente que se han visto incrementados por las obras. / Fotos: Damián Torres

Más sencillo se presume bajar el carril bici actual en la avenida del Puerto, desde Serrería hasta el puerto. Se trata de una de las inversiones votadas por los vecinos, en tramitación y donde lo más sencillo será quitar un carril al tráfico de otros vehículos. En las votaciones en marcha hasta el día 15 se encuentra la propuesta de completar el itinerario con los tramos restantes.

El modelo de colaboración de los últimos años ha sido el seguido para la ampliación de aceras de la calle San Vicente Mártir, donde el Consistorio pactó con los comerciantes el calendario de obras, así como el diseño y detalles como la ubicación del mobiliario urbano. Lo mismo se plantea para las grandes intervenciones pendientes en Ciutat Vella, donde la principal cuestión a tratar será la plaza de la Reina.