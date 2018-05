Los atascos de la avenida del Cid desvían miles de coches al camino de Picanya Atascos en la avenida del Cid en una imagen reciente. / Jesús Signes Los accesos por Archiduque Carlos aumentan un 3% con casi 6.000 coches más al día mientras se reducen en cerca de 2.000 por la A-3 ÁLEX SERRANO Valencia Viernes, 4 mayo 2018, 01:22

El desmontaje de las pasarelas en la avenida del Cid ha tenido varios efectos secundarios: aumento de los atascos en sentido entrada, más accidentes (un 50% más según los últimos datos del Consistorio) y, ahora se conoce, colapso de otras entradas de la ciudad como el Camino Nuevo de Picanya. Así lo desvelan los datos de intensidad de tráfico oficiales del Ayuntamiento de Valencia, que señalan que en el mes de marzo accedieron a la ciudad por esa entrada casi 6.000 coches al día más de los que entraron el pasado año, mientras se redujeron en más de 2.000 por la avenida del Cid.

Ahora, conviene entender estos datos. En esa vía se han desmantelado las pasarelas peatonales y se han colocado quince nuevos semáforos, lo que ralentiza la circulación. Además, marzo siempre es un mes complicado para el tráfico por las Fallas y la entrada la ciudad por la A-3 se encuentra con el embudo al final de la avenida del Cid y Pintor Benedito que supone la plaza de España. En cualquier caso, los datos son significativos, así como los de otros accesos a la ciudad, que siguen subiendo (0,09% por la pista de Silla y un 2,32% por la avenida de Cataluña).

LOS DATOS 1.980 coches diarios menos por la avenida del Cid tras el desmontaje de las pasarelas peatonales. 7.843 coches diarios por la entrada a Valencia desde la A-3 según los datos oficiales del Consistorio. 3,7% aumento porcentual de coches que entran por el camino nuevo de Picanya.

Por donde caen el picado las entradas de vehículos es por la A-3, por la avenida del Cid. En un año se han perdido cerca de 8.000 coches al día, lo que evidencia que los problemas circulatorios en la avenida del Cid acaban afectando también a la autovía a Madrid. En este sentido, el Ministerio de Fomento ya alertó a finales de marzo de esta circunstancia. Un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, dependiente del Ministerio de Fomento, avisó al Consistorio de que la situación en la avenida «puede generar un aumento de la peligrosidad del tramo, principalmente por la mayor probabilidad de accidentes por alcance». «A la vista de lo expuesto, esta Demarcación considera conveniente informar al respecto para que se considerasen todos estos aspectos en la regulación de semáforos en sentido Valencia», termina el documento, firmado por tres ingenieros de caminos, canales y puertos del Estado.

La entrada por la A-3 pierde casi 8.000 coches al día, según los datos oficiales del Consistorio

Movilidad Sostenible contestó con una escueta carta: «A la vista de la carta remitida por la Delegación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, este servicio informa que la gestión de la regulación semafórica en la ciudad de Valencia atiende siempre a criterios de seguridad vial». La respuesta del Consistorio no está exenta de ironía, pues lo que Fomento pedía era que se adaptaran los semáforos a la nueva situación, no que hasta este momento no se estuviera teniendo en cuenta la seguridad vial en la avenida del Cid. En cualquier caso, según ha podido saber este diario, el Ayuntamiento no se plantea la vuelta de las pasarelas. «No queremos volver a instalarlas», explicaron fuentes municipales.

Los problemas para acceder a Valencia, con todo, no se limitan única y exclusivamente a la entrada por la A-3. El pasado año, en el mes de agosto, todos los accesos a la ciudad registraron importantes atascos. En cifras, los siete principales accesos de Valencia registraron en agosto de 2016 un balance diario de 481.545 vehículos, mientras que en 2017 ascendió a 498.295, una cifra que confirma lo sucedido en periodos anteriores. Los datos correspondientes al mes de agosto muestran también la evolución del tráfico respecto a 2016. Tanto en el caso de la llamada ronda interior (Colón, Guillem de Castro, Blanquerías, etc.) como en las grandes vías se ha producido una bajada en la intensidad media diaria. La construcción del carril bici (el anillo ciclista) ha dejado el primer trazado con un carril menos en la calzada, por lo que los conductores optan por otros recorridos.

Fomento ya alertó en marzo de los problemas de acceso por la avenida al desmontarse las pasarelas

Así, en agosto de 2016 se registró un acumulado de 302.299 vehículos al día en los 13 lugares donde se mide la intensidad en la ronda interior. El mismo recorrido contabilizó 286.612 el pasado mes. El problema es que la reducción de la planta viaria impide que se note esta bajada. Al contrario, como ha denunciado varias veces el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, esta circunstancia unida a la segregación del carril bus provoca una densidad mayor en la circulación.

Además, sigue habiendo muchos atascos en las grandes vías. Se trata de la segunda ronda de la ciudad, después de la interior y antes de Trànsits y los bulevares perimetrales, y soporta buena parte del tráfico que no discurre por la ronda interior. El pasado año, en el primer mes con el anillo ciclista en marcha, la gran vía Marqués del Turia registró un incremento de 6.002 vehículos diarios, un 11% más. La situación sigue siendo complicada ahora, con prácticamente el mismo tráfico que el pasado año en todas las grandes vías, justo cuando el Consistorio planea reducir el espacio para coches para habilitar un nuevo carril bici en Fernando el Católico.