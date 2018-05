Una asociación advierte a Ribó de que una moción contra Israel es inconstitucional La concejala Fábregas (c), impulsora de la moción. / i. marsilla Acción y Comunicación sobre Oriente Medio asegura que la propuesta en favor de Palestina pretende vetar a las empresas israelíes P. MORENO Jueves, 31 mayo 2018, 00:18

valencia. La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ha enviado un escrito al Ayuntamiento con motivo de la moción que hoy ha previsto presentar en el pleno el gobierno municipal y que dará apoyo a la causa del pueblo palestino. La entidad, dedicada a promover lazos de amistad entre España e Israel, advierte de que el acuerdo supondría una conducta contraria a Derecho por vulnerar el artículo 14 de la Constitución que protege el derecho a la igualdad y no discriminación. Por eso plantean al tripartito que la reconsidere.

La iniciativa nace con el impulso de la concejala de Cooperación, Neus Fábregas, y está firmada por los otros portavoces de los grupos que forman el gobierno tripartito. La edil de València en Comú presenta un documento donde se insta al Gobierno de España el cumplimiento de 13 acuerdos, entre los que destaca el sexto, donde se señala la petición de «priorizar acuerdos, convenios o contrataciones con empresas que respeten los derechos humanos y que no obtengan beneficios de violaciones de derecho internacional».

Más concreto es el décimo, donde se indica: «Reconocer el derecho a las actividades legales y pacíficas de los activistas de los derechos humanos palestinos, israelíes y de otros países protegidos por la libertad de expresión y reunión, como el derecho a promover campañas de boicot, desinversión y sanciones (BDS) como acción política de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

También se apunta en el octavo punto de acuerdo declarar Valencia «espacio libre de crímenes de guerra, incluido el crimen del apartheid, por lo que en este marco, el Ayuntamiento se suma a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí».

En el escrito llegado al alcalde Joan Ribó se indica que estas adhesiones implican «declarar el municipio como un territorio en el que no exista vinculación económica, cultural, comercial, académica, deportiva, política ni social con Israel. Ello, en los términos que el movimiento BDS -al que se plantea la adhesión y apoyo defiende, se traduce en la adopción de acuerdos de no mantener relación alguna con empresas israelíes, empresas relacionadas con Israel, o empresas y particulares que no reuniendo ninguno de los dos anteriores requisitos no condenen activamente las políticas del Estado de Israel».

La asociación anuncia al Consistorio que ha ganado ya 33 causas judiciales a otros tantos Ayuntamientos que habían aprobado esta moción. «Estos órganos judiciales han hecho igualmente hincapié en la falta de competencia de una administración local para adoptar acuerdos en materia de política internacional». Por último, informan al gobierno municipal que el movimiento BDS «lleva a cabo acciones y actuaciones calificables de antisemitas e incluso como incitadoras al odio y la discriminación contra ciudadanos judíos e israelíes».