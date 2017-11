La EMT aprobará las cuentas pese a la impugnación de PP y Cs del consejo

valencia. El grupo popular en el Ayuntamiento y el de Ciudadanos decidieron ayer la impugnación del consejo de Administración de la EMT que debe aprobar hoy las cuentas y tarifas de 2018, anunciadas el pasado viernes por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. El motivo es el envío de los expedientes fuera de plazo, según adujeron ambas formaciones.

El concejal popular Alberto Mendoza indicó que «de nuevo volvemos a ver la mala intención del concejal Grezzi, que la semana pasada anunció los presupuestos de la EMT sin que fueran puestos en conocimiento del consejo, ni votados y que además notifica una convocatoria fuera de plazo».

Por su parte, el edil de Ciudadanos Narciso Estellés indicó que «hemos recibido la convocatoria hoy a las 12:05 horas tras tener que llamar a la EMT. Nos alegan que la enviaron a las 15:35 horas del viernes y que puede tratarse de un asunto informático. Aunque nos lo creemos y no tenemos por qué dudar de su palabra, no es la primera vez que ocurren retrasos. Las otras veces fuimos muy tolerantes y no quisimos impugnar por asunto de minutos u horas fuera del plazo establecido, pero aquí ya hablamos de días».

Fuentes de la empresa señalaron que la convocatoria se realizó el pasado día 3 con las 48 horas de antelación que marca el artículo 18 de los estatutos de la empresa. «El correo se envió a todos los consejeros a las 15.30 horas. Por un problema informático recibimos un aviso pasadas las 18.30 horas donde se informaba que algunos receptores no habían recibido la convocatoria. En ese momento se volvió a enviar».

El consejo se celebrará, señalaron las mismas fuentes, al considerar que los expedientes habían llegado en plazo al grupo popular, mientras que a Ciudadanos «se envió sin que se registrara ningún fallo», por lo que hoy presentarán un informe.