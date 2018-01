La EMT aplaza sin fecha las pruebas de inspector hasta que haya «clima de confianza»

La convocatoria de exámenes para 25 plazas de inspector de la EMT suspendidas por la filtración de preguntas no se realizará a corto plazo, según indica el gerente de la empresa, Josep Enric García, en una carta remitida a los trabajadores el pasado 29 de diciembre. En la misma se habla de que la convocatoria «de esa promoción interna no se repetirán mientras no se restablezca el necesario clima de confianza recíproca que debe presidir las relaciones laborales» en el seno de la compañía municipal.

La dirección de la empresa ha abierto expediente a un miembro del tribunal al quedar «acreditado que se han vulnerado la obligación de sigilo, imparcialidad y confidencialidad, así como la de actuar con honestidad y ejemplaridad que debería tener un miembro del tribunal evaluador», según indicó en un comunicado este jueves.

En el mismo se hablaba de que las pruebas volverán a realizarse. En la primera ocasión se presentaron unas cuarenta personas y resultaron aprobadas 17, aunque según el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, no llegaron a ocupar sus puestos. Las filtraciones en el grupo de whatsapp se centraron en cuestiones que podían salir en ejercicios prácticos en los exámenes.

La prudencia con la que trata la identidad del afectado, donde señala que no revelará las medidas adoptadas por «respetar al máximo el derecho de defensa del trabajador involucrado», contrasta vivamente con la carta enviada por el director-gerente el día 29 a los trabajadores, dado que incluye el nombre completo del trabajador en cuestión, así como el sobrenombre que utilizaba en el grupo de whatsapp y el mismo nombre del grupo, denominado «CURSO CCOO», según el citado escrito.