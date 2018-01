Aparecen más palomas muertas en Malilla

El misterio de las palomas muertas en el barrio de Malilla no deja de aumentar. Entre el jueves y ayer aparecieron no menos de veinte en varios puntos del barrio. Fueron los propios vecinos, como explica Ramón Toral, residente en Malilla, quienes los retiraron de la vía pública. Insisten en que creen que están siendo envenenadas, aunque desde Bienestar Animal aseguran que las palomas no tienen trazas de intoxicación. La Policía Local, junto a veterinarios municipales, investigan el suceso.