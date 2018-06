Aparcar, misión imposible en Valencia

Que en Valencia no es fácil aparcar es historia contada. Probablemente tenga que ver con la cantidad de coches y el poco espacio en las calles, pero lo cierto es que encontrar estacionamiento en la vía pública no es tarea sencilla. Nada ha hecho el tripartito para mejorar esta situación. De hecho, ha retirado aparcamientos en varias zonas, como en Navarro Reverter, para crear nuevos carriles bici o bus. Además, determinadas declaraciones de los responsables políticos, con Joan Ribó a la cabeza, han puesto en duda que el Consistorio quiera favorecer el estacionamiento, lo que se interpreta como una escaramuza más en la particular guerra al coche de Compromís. El pasado mes de septiembre, el alcalde dijo: «No hay legislación que garantice el derecho a aparcar en la calle».

En Valencia, esta frase es más cierta que en casi ningún otro sitio. De hecho, según los datos del último anuario estadístico publicado por el Ayuntamiento el pasado mes de enero, en la ciudad hay una plaza de aparcamiento cada 8,77 coches, lo que complica, evidentemente, encontrar aparcamiento. Además, es una de las ciudades con más zona azul y zona naranja en el centro histórico lo que provoca que estacionar en la calle no sea gratuito en cientos de puntos de toda Valencia. Estos datos provienen de hacer una sencilla división entre los coches matriculados en cada distrito y las plazas de aparcamiento disponibles.

Según estos mismos datos, algunos distritos tienen más problemas que otros para aparcar en la vía pública. Es el caso de Pobles de l'Oest (Benimàmet y Beniferri), con 21 coches por plaza de aparcamiento. Le siguen, lejos, Camins al Grau (14 vehículos por plaza), Ciutat Vella (13 por plaza), Pobles del Nord (11 por plaza) y Rascanya y Ensanche, ambos con 9 coches por plaza de estacionamiento en la calle.

El Consistorio habilitará siete solares como parkings provisionales en varios distritos

Para evitar estos problemas, el Consistorio adecentará siete solares para prepararlos como aparcamiento. Son los situados entre las calles Setaigües, Islas Canarias y Rodrigo de Pertegàs (Camins al Grau); Flor de Mayo, Sabater, Manuela Solís Claràs y Pintor Joven (Quatre Carreres); Pere Delmonte y Castellonet de la Conquesta (Benicalap); Jaime II y Alquería Bellver (Beniferri); avenida Dr. Waksman y Planas (Quatre Carreres); Vicente Casetll Marques y el término de Xirivella (La Llum): la antigua calle Tomasos (Ruzafa); y entre las calle San Clemenet y La Safor, también en Beniferri.

Vehículos aparcados en un solar de la calle Moreras y sobre las aeras de Orriols y ronda norte. / D. Torres

Pero en Benimàmet reconocen los problemas para aparcar. «Hay zonas en las que resulta muy complicado, eso no te lo voy a negar», asegura María José Navarro, presidenta de la asociación de vecinos de la pedanía. «Es cierto que la gente se queja», reconoce Navarro, que, eso sí, añade que hay «espacios para aparcar, tal vez no de los que se hayan contabilizado en las calles, pero hay solares que lo que estamos pidiendo es que se habiliten». Al final, en Benimàmet se ven en la obligación de dejar el coche en solares que no están adecentados. «Cierto, pero también hay zonas, como las inmediaciones del velódromo, que están habilitados los aparcamientos y no se aparca», matiza la dirigente vecinal de Benimàmet.

En otros puntos de la ciudad el problema es mucho más acuciante, aunque los datos digan otra cosa. Es el caso de Camins al Grau. Es uno de los distritos con más población de toda la ciudad y en el que, además, se da la circunstancia de que muchos de los edificios son antiguos y no tienen aparcamiento privado. Todo ello provoca «un caos organizado» gracias a la permisividad de la Policía Local. Así lo asegura José Antonio Sanz de Miguel, presidente de la Asociación de Vecinos Aiora-Marítim. «Se da un desorden con doble fila, ocupación de aceras, de parques por la noche.... El año pasado intentamos que se abrieran solares pero no ha podido ser porque son privados», describe Sanz de Miguel. Para él, la calle Ramiro de Maeztu es «una especie de caos organizado con aparcamientos hasta en triple fila. Es el eje que vertebra el barrio». Asegura el dirigente que han planteado la situación al Consistorio. «Les hemos pedido un aparcamiento subterráneo en Ramiro de Maeztu pero se descartó porque piensan que la gente no invierte en este tipo de compras», indica.

El siguiente distrito donde más difícil es aparcar es Ciutat Vella. Es también el único distrito con zona naranja, con un precio distinto para residentes y para gente que no vive en el barrio. El problema de aparcamiento de Ciutat Vella se solucionará, en parte, con la inauguración del estacionamiento subterráneo de Ciudad de Brujas, una promesa electoral del gobierno tripartito que se cumplirá casi al filo del término del mandato. El presidente de la Asociación de Vecinos Amics del Carme, Toni Casola, desvela que ellos preferirían «que se suprima el aparcamiento en superficie en zonas con trama histórica». Sin embargo, la Coordinadora de Entidades de Ciutat Vella, que siempre se ha mostrado contraria a grandes aparcamientos como el de Ciudad de Brujas por lo que supondrá de polo de atracción al barrio para miles de coches, insiste en la necesidad de adecentar solares para que puedan aparcar los vecinos. «Ahora mismo, o pagan en la zona naranja o tienen aparcamientos privados. También hay quienes aparcan en la otra parte del río porque en el barrio no hay sitio», señala Martín García, uno de los portavoces de la entidad. Reconoce que fue un error pedir el vallado de solares porque ahora dentro se produce mercadeo de droga: «Hemos pedido a la concejala de Protección Ciudadana que se eliminen esas vallas, se asfalten y se habiliten como aparcamientos y parques infantiles.» «Puede funcionar en el que hay frente a los Escolapios, en la calle Carniceros», explica.

Este particular recorrido por las zonas donde es más difícil dejar el coche ha de parar después, irremisiblemente, en dos distritos: Rascanya y el Ensanche. Ambos no podrían ser más diferentes y, sin embargo, el ratio de plazas por coche es idéntico en ambos. Mientras que uno es uno de los barrios más populares de la ciudad, el otro es uno de los más elitistas. Pero el problema es el mismo en estas «dos ciudades» dentro de Valencia. Al norte, Maica Barceiro, presidenta de la Asociación de Vecinos de Orriols-Rascanya, explica que tenían previstos dos aparcamientos subterráneos para residentes en la plaza Hermanos Bécquer y en la plaza Racó de la Ermita. «Ni uno ni otro están ni se prevé que estén. Este barrio, la zona más poblada en menos metros cuadrados es la que llamamos de Barona, constructor de los años 60. Y estas fincas por supuesto que no las hacían con garajes, son de calles estrechas, con aceras pequeñas», relata Barceiro. En el barrio se las arreglan, dice, «como se puede».

Coches mal aparcados en la acera de la calle Salvador. / D. Torres

«Ahora mismo, en cualquier espacio donde quepa medio coche se aparcan dos», dice Barceiro. «Hay calles con aparcamiento en batería o en cordón, de forma que no se tiene visión para cruzar ni peatones ni niños ni discapacitados en silla de ruedas, ni coches. Menos mal que en mi barrio son gente educada y van a una velocidad «de paso» porque sino...», desliza. En Orriols, como en otros muchos puntos de la ciudad, aprovechan «los descampados». «Donde se puede», finaliza elocuentemente la dirigente vecinal.

Pero si hay un barrio donde por antonomasia es complicado aparcar en Valencia ese es el Ensanche. Encontrar plaza en barrios como Gran Vía o Ruzafa es misión casi imposible, sobre todo los fines de semana, mientras que hacerlo en Pla del Remei es casi un milagro que se ha hecho incluso viral en internet (con un vídeo sobre lo que cuesta aparcar en la calle Jorge Juan). Giovanni Donini, presidente de la Asociación de Vecinos Ruzafa-Gran Vía, explica que la situación «se ha complicado en los últimos años». «Hay dos partes: Gran Vía, con fincas antiguas sin plazas de garaje y mucha densidad de coches. Además se mantiene inconscientemente la zona azul en buena parte del barrio, de Joaquín Costa a Jacinto Benavente. La otra parte es Ruzafa. El incremento de bares hace que vengan muchos coches. Con la remodelación del barrio se acabó con el aparcamiento en prácticamente todas las plazas y cruces de calles. Se perdieron entre 24 y 32 plazas». La situación es «grave y difícil» porque «al desviar el tráfico del centro, que es muy positivo, se envían los vehículos a Germanías, Reino de Valencia y Marques del Túria», lamenta Donini, que el pasado sábado ya esbozó en este diario la propuesta de crear una zona naranja en los barrios de Ruzafa y Gran Vía.

Para el dirigente vecinal, el problema se vive en todo el barrio. »La plaza del mercado en la parte recayente a la iglesia es una vergüenza. Es peatonal y zona de carga y descarga y en cambio está totalmente ocupada por coches y camiones del mercado», critica Donini, que lamenta que en el barrio no queden solares que adecentar como se ha hecho en otros puntos de la ciudad esta misma semana. «Es una zona totalmente consolidada que aún tiene mucha vivienda vacía. No se ha hecho nada en este tema y la situación puede agravarse».