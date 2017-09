Amenazan a un activista y a una turista en el Concurso de Tiro y Arrastre de Valencia Exhibición de caballos de Tiro y Arrastre, cauce del río Turia de Valencia, en una imagen de archivo. / Manuel Molines Un miembro de PACMA fue intimidado por uno de los carreteros mientras grababa la indignación de la mujer por la manera en la que se estaban tratando a los caballos EFE Miércoles, 20 septiembre 2017, 17:42

Un activista del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) y una turista británica fueron amenazados mientras grababan un vídeo durante la celebración del Concurso de Tiro y Arrastre de Valencia, según ha informado hoy la organización en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 17 de septiembre cuando un activista de PACMA fue intimidado por uno de los carreteros de la competición mientras grababa la indignación de una turista por la manera en la que se estaban tratando a los caballos.

El hombre, que intentaba impedir la grabación que mostraba el maltrato hacia los animales, ha sido denunciado por amenazas e intento de agresión.

El agredido ha aclarado que estaba "documentando los abusos a los caballos" y que al final de la tarde "una turista entró al recinto escandalizada al ver cómo se estaba tratando a los animales, por lo que empezó a ser increpada por varias personas".

Según su versión, el carretero se dirigió a él "de forma agresiva y diciéndome que me iba a romper el móvil si no dejaba de grabar", a pesar de que, tras recibir varios empujones, había dejado de grabar "por miedo a que me rompiera el móvil".

Después de avisar a la Policía Nacional, el miembro de PACMA se quedó hablando con la extranjera, que le comentó sentir "repugnancia" por lo que había presenciado y no podía entender "cómo el tiro y arrastre era legal".

La coordinadora del Partido Animalista en València, Raquel Aguilar, ha manifestado que "una vez más queda demostrado que la violencia hacia los animales acaba generando violencia hacia otras personas, y en el tiro y arrastre la violencia queda en todo momento evidenciada".

PACMA ha recordado que hace unos meses pidió al Ayuntamiento de València que suspendiera el evento tras documentar el maltrato a los caballos en una competición en la que se "constataron insultos, golpes en el rostro, fuertes tirones de las boqueras e incluso cuatro golpes a un mismo caballo con una cadena de hierro".