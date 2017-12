El alcalde intenta rebajar las críticas: «Es una reunión más»

«Es una reunión más como muchas que tenemos con asociaciones de vecinos. No le doy más importancia, me parece bien». El alcalde Joan Ribó intentó ayer quitar todo el hierro posible a la entrevista que mantendrá con las 14 entidades el próximo 11 de enero, donde se ha pedido también la asistencia de cinco concejales, pese a que no hay precedentes este mandato de algo parecido y, sobre todo por una cuestión tan delicada como la gestión del tráfico y los proyectos de reurbanización del distrito de Ciutat Vella.

Pese a esa circunstancia, dijo que «me reúno sistemáticamente los miércoles y los viernes, una más no tiene importancia». A preguntas de LAS PROVINCIAS sobre que la petición de más coordinación entre las concejalías y hacia las asociaciones, señaló que «tienen un conocimiento previo de lo que se está planteando», citando como ejemplo las sesiones que suele realizar la Mesa de la Movilidad.

«A veces hay elementos que habría que avanzar», admitió sin concretar qué proyectos, para apuntar que «puede haber descoordinación que se resuelva», como ha sucedido hace poco con la reubicación de los puestos del mercadillo navideño de la plaza del Mercado, tan próximos a la iglesia de los Santos Juanes que vulneraban la normativa en cuanto a la distancia mínima.

El alcalde ya tuvo que salir al paso en la última crisis abierta por un problema de falta de coordinación, en el asunto de la peatonalización parcial de la plaza del Ayuntamiento anunciada en solitario por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, sin contar con el consenso previo de la concejalía de Desarrollo Urbano, en manos del PSPV.