Alboraya blinda la Patacona con maceteros gigantes

El Ayuntamiento de Alboraya ha dado orden de aumentar la seguridad en el paseo marítimo de la Patacona, la playa más popular de la localidad y principal punto turístico del municipio, después de los recientes atentados ocurridos en Cataluña.

El Consistorio colocará grandes maceteros en todas las vías perpendiculares a la fachada marítima, después de que un informe de la Policía Local apuntará la necesidad de aumentar la protección en este punto de riesgo, ya que a diario confluyen una gran cantidad de vecinos y turistas, además de haber instaladas decenas de terrazas de diferentes locales de hostelería.

Asimismo, el Ayuntamiento mantendrá también aquellos accesos donde ya se habían colocado bolardos u otras estructuras similares, con el objetivo de impedir el acceso a la zona con vehículos, para reducir así la probabilidad de cualquier atropello múltiple.

No obstante, no se llevará a cabo la misma actuación en el distrito de Port Saplaya, ya que, según fuentes municipales, «la zona no es tan vulnerable como su zona costera vecina».

«Port Saplaya tiene dos accesos muy delimitados, uno de ellos es inaccesible a vehículos, al estar a diferentes niveles, y en el otro consideramos que hay la suficiente seguridad como para no aumentar los mecanismos actuales», explicó el primer edil, Miguel Chavarría, a este periódico.

Asimismo, el alcalde subrayó que, en la revisión llevada a cabo por expertos en la materia no se ha detectado ningún otro punto del municipio donde se precise el aumento de seguridad, ya que hay colocados bolardos por todo el término.