Una valenciana de 13 años organiza un torneo mundial de cubo de Rubik Lucía Pascual, estudiante de 2º de ESO del IES Lluís Vives, logra reunir a 120 participantes de más de 20 países este sábado 23 de diciembre Viernes, 22 diciembre 2017

Corría el año 1974 cuando un profesor de arquitectura se puso a trabajar en encontrar una manera sencilla de explicar a sus alumnos la geometría tridimensional. Y, casi sin querer, dio con un objeto manipulable que se convirtió en uno de los rompecabezas más vendidos y populares del mundo. Él lo llamó 'cubo mágico', pero es más conocido por el apellido de su creador: Rubik. Más de 40 años después, montar un cubo de Rubik sigue siendo misión imposible para la mayoría de quienes lo intentan resolver. Pero no para ella. Lucía Pascual tiene solo 13 años y es capaz de hacerlo en apenas 12 segundos.

«Mi récord está en 12,97 segundos»

«La primera vez que jugué al Rubik tenía 10 años, pero no logré resolverlo y lo dejé. No volví a intentarlo hasta los 11», cuenta Lucía. Desde entonces, su pasión por este ingenioso juego no ha parado de crecer y la ha llevado a organizar un campeonato mundial de cubo de Rubik en Valencia, que se celebrará el sábado 23 de diciembre desde las 11h hasta las 21.15h. La iniciativa se llevará a cabo en el gimnasio del instituto donde cursa 2º de ESO, el IES Lluís Vives, y a la que se han sumado ya 120 participantes de más de 12 países diferentes. Cubaholics -como se les llama a los apasionados de este juego- que acudirán a la ciudad desde lugares como Australia, Pakistán o Vietnam para competir entre rompecabezas de colores.

Colores que decoran la habitación de Lucía por todas partes, con los «más de 78 cubos» que completan su colección. «Mi récord -o single, como lo llaman los jugadores - está en 12,97 segundos», cuenta la estudiante, que aclara que esta marca no es siempre igual porque «depende del cubo». «La idea de organizar este campeonato se me ocurrió cuando el año pasado acudí a uno. Entonces me puse en marcha y fui hablado con gente para organizarlo», explica Lucía sobre cómo inició el proyecto. Ni siquiera su corta edad ha sido un impedimento para su entusiasmo: «La verdad es que me han hecho bastante caso para montarlo todo», cuenta la adolescente.

Asegura que a pesar de lo que pueda parecer, según Lucía ha sido un proceso sencillo: «Todos los campeonatos tienen una pagina, la de la asociación World Cube Association (WCA), y aquí publican un apartado para tu campeonato». Internet ha sido clave para que la iniciativa haya logrado un alcance tan internacional, ya que «el proceso de inscripción es a través de esa web», que consultan aficionados de todas partes del mundo: «La gente suele mirar la esta página para consultar si, por ejemplo, el sitio donde se va de vacaciones tiene alguna competición cerca a la que puedan acudir». Pero Lucía no ha estado sola para poner en marcha su iniciativa: «He contado con el apoyo de mis padres, mi tía y la gente de mi entorno», comenta.

Además, la estudiante ha contado con el respaldo de su instituto y la directora, Carmina Valiente: «Ella también jugaba al cubo de Rubik de pequeña y le pareció una idea muy bonita. Dijo que sí a todo, y de hecho, lo vamos a montar en el propio gimnasio», explica Lucía. «Pondremos también unas mesas fuera para que la gente que quiera salga fuera y se pueda mantener silencio en el interior, para la concentración», aclara la jugadora. El entorno en estas fechas también será inmejorable porque «aprovechando las fiestas navideñas estará también el mercadillo de Navidad», añade.

«En este tipo de campeonatos la gente se ayuda entre sí aunque sea una competición»

Lucía ha puesto toda su ilusión y empeño en hacer posible lo que para ella es más que una afición, tanto así que hasta ha creado ella misma las medallas del torneo, un cerebro que levanta una pesa con cubos a sus extremos: «Tenía varias ideas, pero vi una imagen de un cerebro levantando libros y se me ocurrió hacerlo con cubos», comenta la estudiante. Para ella, lo mejor de este tipo de competiciones es el ambiente, diferente al de torneos de otros juegos por su compañerismo: «En este tipo de campeonatos viene gente de todas las edades y se ayudan entre sí aunque sea una competición», explica. «Por ejemplo, cuando alguien gana todo el mundo aplaude y, en general, hay muy buen ambiente -añade Lucía-. Yo he aprendido un montón en este tipo de torneos, porque se calculan hasta algoritmos para resolver el cubo» concluye la organizadora.

Una cita ineludible para los amantes de este icónico rompecabezas y una muestra más sobre la genialidad de la tenacidad adolescente.