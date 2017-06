Los okupas se declaran «soberanos» de la gestión del Luis Vives y desoyen al rector

El grupo de okupas que gestiona el colegio mayor Luis Vives movió esta semana varios de sus peones, como si de una partida de ajedrez se tratara, para rechazar el desalojo pacífico que propone la Universitat de València (UV). Una declaración de «soberanía en la gestión y mantenimiento» del emblemático edificio ha sido la respuesta por escrito que los jóvenes hicieron llegar al rector Esteban Morcillo, así como otros posicionamientos donde el grupo anarquista se reafirma en la ocupación del inmueble e incluso la califica de «legítima».

De nada parece haber servido las reuniones que han mantenido dos equipos de mediación con los okupas, ya que su contestación fue «unánime y consensuada» tras una asamblea celebrada en el interior del colegio mayor. Además, una veintena de jóvenes encapuchados volvieron a utilizar la fuerza el pasado martes para recuperar el control de la puerta enrejada en la avenida de Blasco Ibáñez, el principal acceso al recinto universitario. Tras una comida vegana, los okupas cortaron con una radial los dos candados que un empleado de la Universitat había colocado días antes en la verja y luego pusieron una cadena para entrar y salir a su antojo. Los cuatro vigilantes no pudieron impedir la acción del grupo anarquista debido a su inferioridad numérica, aunque avisaron al teléfono de emergencias 112.

En el escrito entregado al consejo de gobierno de la institución académica, 'La Ingovernable', como se autodenomina el grupo que asaltó el edificio el pasado día 1 de mayo, invita a la Universitat «a buscar una forma legal para evadir sus responsabilidades en referencia los hechos que puedan ocurrir dentro del edificio». Los okupas aseveran que con esta petición pretenden «liberar de consecuencia legales a este organismo». También se reafirman en la intención de gestionar «un centro social de carácter público con una programación cultural abierta que ya se está llevando a término con nuestros propios recursos, estructuras organizativas y posibilidades».

Evitar saqueos

'La Ingovernable' recuerda en otro punto de su escrito los hechos ocurridos durante la ocupación ilegal de la antigua Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología, conocida como facultad de Agrícolas o 'Calavaga', donde el balance fue desolador tras el saqueo de los sistemas de fontanería, el mobiliario y las conducciones eléctricas. Aunque inició el allanamiento un grupo de estudiantes de los campus valencianos, concretamente la Asamblea Interuniversitaria, con el paso de los días se fueron sumando colectivos de toda índole y grupos antisistema.

Para que no se repitan los saqueos en el Luis Vives, los okupas acordaron en su asamblea contraer un compromiso para cuidar el edificio y garantizar la seguridad de las personas que hagan uso del mismo, pero no explican cómo piensan hacerlo. También afirman que «dejarán fuera ciertas actitudes que no tienen cabida en la sociedad y que son contrarias a unos valores de respeto y convivencia esenciales» para su proyecto de centro de actividades. Asimismo, el grupo anarquista asegura que limitará los horarios de entrada al edificio y el consumo de «ciertas sustancias que son nocivas para la buena convivencia».

Otro de los puntos de su escrito dirigido a la Universitat aclara que no está dentro de sus propósitos agenciarse la propiedad del inmueble, ni realizar ninguna petición a la institución académica, pero se mantienen firmes en la ocupación del edificio «sin forzar situaciones contrarias al diálogo». El comunicado de los okupas finaliza con una exposición de los motivos que les llevaron a elegir el colegio mayor para convertirlo en su centro de actividades.

El principal argumento que esgrimen es el «inmovilismo» de la Universitat ante el estado de abandono del recinto, que fue cerrado en 2012 debido a problemas estructurales. «Consideramos este hecho vergonzoso con respecto al uso del patrimonio público y cultural, que se supone que pertenece a toda la sociedad y no a la rentabilidad que puedan considerar las administraciones públicas», señala 'La Ingovernable'.

Además, el grupo anarquista sostiene que la Universitat invertía en el antiguo colegio mayor Luis Vives «el 60 por ciento del presupuesto que dedicaba para las actividades culturales». Respecto a los problemas detectados en la estructura del inmueble, los okupas aseveran que no hay «ningún informe público que explique el cierre del edificio».

El rechazo del grupo anarquista al desalojo pacífico fue uno de los asuntos que trató el pasado martes el consejo de gobierno de la institución académica, que acordó establecer un plazo de una semana para comprobar si se producen avances en la mediación. En caso afirmativo, la Universitat podría ampliar en unos días el período de negociación con los cabecillas de los okupas; pero si estos mantienen su postura, el consejo de gobierno analizará nuevamente la situación y estudiará las diferentes alternativas, entre ellas pedir al juzgado la restitución del inmueble, es decir, el desalojo del edificio.