Vecinos piden que se evite el botellón del río

Los vecinos del Tramo IX del jardín del Turia piden que aumente el control policial por la tarde en la Feria Alternativa que se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio «para evitar que la gente baje con bebida para hacer botellón en la zona». También consideran esencial que se controle que la gente no acuda con «equipos de música para no armar ruido y pasar la noche en este espacio». Los vecinos aseguran que están agradecidos con la organización de esta feria «por su compromiso de luchar contra el botellón y las batucadas no autorizadas o fuera de horario».