De cine del Ensanche de Valencia a un hotel

Una empresa tramita en el Ayuntamiento desde el pasado 28 de febrero una solicitud de licencia para derribar el edificio del antiguo cine Metropol, en el número 9 de la calle Hernán Cortés, con el fin de construir un hotel en el mismo solar, junto a la calle Colón.

La comisión de Patrimonio dio cuenta ayer de un informe del servicio de Disciplina Urbanística sobre dicha solicitud, donde se determina que es viable porque no se opone a la normativa urbanística vigente. El edificio carece de protección, ni siquiera en la fachada, no se encuentra en área de protección arqueológica y no forma parte del catálogo de bienes y espacios protegidos del Consistorio.

Vistas esas circunstancias, los técnicos municipales no ven dificultad en que desaparezca un edificio construido en 1860, según figura en el dictamen de la oficina encargada de las licencias de derribo. En su lugar se levantará un hotel del que se desconocen más detalles, al estar todavía pendiente de tramitación en el servicio de Actividades.

El proyecto de derribo fue visado en el Colegio de Arquitectos el pasado 23 de febrero y se extiende a toda la parcela. Pese a que la fachada recayente a Hernán Cortés es estrecha, tiene mucha profundidad y se abre en anchura cuando se llega a la antigua sala de cine.

El Metropol fue pasto de las llamas en febrero de 2001 y las llamas destruyeron el anfiteatro, con un aforo de 400 plazas. Se acababa así con uno de los pocos cines de reestreno que quedaba en el Ensanche, de gran capacidad dado que incluía 800 plazas en el patio de butacas. Pese a no contar con elementos protegidos ni estar en el catálogo, el Metropol fue diseñado por el arquitecto Javier Goerlich e inaugurado en 1932, un profesional de prestigio y cuyo nombre ha saltado a la actualidad en las últimas semanas por partida doble, dado que otro de sus inmuebles, el Colegio Mayor Luis Vives, está ocupado ilegalmente, además de que el Consistorio ha decidido incluir su nombre en los cambios del callejero de Valencia

El informe de Disciplina Urbanística al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS no precisa si se mantendrá algún elemento en pie, por lo que lo más probable es que la demolición sea completa. En el objeto del dictamen se cita que hay una «solicitud de derribo de un edificio de viviendas con planta baja, semisótano y cuatro plantas sobre rasante, ático y sobreático, en la actualidad sin uso. La planta sótano, la baja (excepto el zaguán de acceso) y parte de la primera estaban destinadas a una antigua sala de cine».

La estructura del inmueble se compone de muros de carga y pilares de ladrillo macizo con pórticos de ladrillo macizo. En cuanto a la cubierta, está realizada a dos aguas con acabado de teja cerámica. «Mientras que la de la sala de cine situada en el patio de manzana está resuelta mediante cerchas metálicas y acabado de placas onduladas de amianto», por lo que su retirada tendrá que realizarse siguiendo el protocolo de seguridad, con el propósito de evitar la rotura de las piezas, dado que el polvo generado es pernicioso.