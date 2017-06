Álvaro no despierta de su pesadilla okupa

«Ya me da igual recuperar lo que he pagado por el piso o lo que me gasté en reformar la casa. Da igual. Quiero quitarme esto de encima, librarme de la pesadilla y vivir de una vez por todas». Así terminaba la información publicada hace dos semanas por LAS PROVINCIAS y la que Álvaro Alventosa narraba su mal sueño: cómo en 2010 se compró una vivienda por 180.000 euros en la que apenas pudo vivir dos años al ser tomado por okupas todo el edificio de la calle Sagunto, pese a lo que sigue pagando religiosamente cada mes 500 euros de hipoteca. Hoy, seis años después del inicio de su infierno y 15 días después de denunciarlo en los medios de comunicación sigue en un callejón sin salida.

El último portazo a solucionar su suplicio se lo ha dado Bankia esta semana. Para el miércoles, «a raíz del reportaje de LAS PROVINCIAS y de una visita mía con mi abogado», la entidad les citó a una reunión. No acabó bien. El banco rechazó la dación en pago o la permuta de inmuebles «y no ponen sobre la mesa ninguna opción. Se lavan las manos, dicen que no es su culpa, que no cumplo las condiciones para la dación en pago y que yo tengo solvencia. Esto es el resultado del 'buen hacer' del banco rescatado por todos», lamenta el joven.

De la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), Álvaro ha obtenido la misma nula ayuda. La propiedad de todo el edificio es de la entidad y el único dueño legítimo de un inmueble en la finca propuso que se quedaran la casa y asumieran la hipoteca, renunciando él a todo lo pagado hasta ahora. «La reunión fue surrealista. Nos dijeron que ellos habían hecho todo lo posible para que no se ocupara el edificio», subraya Álvaro. Desde la Sareb destacaron a este periódico que siguen con la batalla judicial mediante las demandas de desalojo presentadas en juzgados valencianos.

La última sorpresa se la llevó el joven de su seguro. Tras entrar un grupo de okupas en la casa y arramblar con los marcos de las puertas, el cableado, los electrodomésticos de la cocina, la instalación de aire acondicionado y hasta parte del parqué. La compañía Generali informó al afectado «que no iba a pagar nada porque yo no avisé de que habían okupas en el edificio, pero es que cuando yo hice el seguro aún no estaban, pero ese es su argumento. Mi abogado está pensando los pasos para reclamar ese dinero», según el testimonio de Álvaro.

«Yo no puedo más», reconoce el perjudicado. Tampoco el Ayuntamiento ha atendido su súplica de no pagar al menos el IBI. Desde la alcaldía le contestaron que no entraba en sus competencias. «Que me buscara un abogado. Nadie demuestra humanidad», lamenta el joven valenciano.