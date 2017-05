Ciudadanos alerta de la falta de policías locales

valencia. La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, María Dolores Jiménez, denunció ayer que la Policía Local está trasladando personal del turno diurno al nocturno y, en consecuencia, se están dejando desatendidos los mercados tanto ordinarios como extraordinarios, donde proliferan los manteros.

La concejalía de Protección Ciudadana que dirige Anaïs Menguzzato falicitó a la edil Jiménez los datos de los decomisos en venta ambulante ilegal en las calles de la ciudad. En concreto, en los cuatro primeros meses de 2016 efectuaron 439 decomisos, 75 más que en el mismo periodo de 2017. Protección Ciudadana asegura que no es cierto «que existe una reducción sustancial que ponga en riesgo la actuación policial».

Sin embargo, Jiménez asegura que la realidad es que, cuando llegue el verano, faltarán efectivos en la calle, sobre todo cuadno empiecen a cogerse vacaciones los agentes de la Policía Local. «Están pasando a los GOES del turno de día, donde hacen falta en mercados, al nocturno para controlar el botellón, y el problema sigue siendo la falta de plantilla», criticó la concejala de Ciudadanos.

En este sentido, Jiménez destacó que las 33 nuevas plazas, «tras años en los que el PP no convocó ni una sola», no son suficientes para hacer frente a la falta de personal en la Policía Local. De hecho, se prevé que este año se jubilen o pasen a reserva más de 80 agentes, siempre según datos de la edil de Ciudadanos, lo que agravará el problema de la falta de personal: «Con 33 plazas no se puede reponer una plantilla que este año perderá más de 80 agentes».