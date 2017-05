El restaurante Juan Morgado echa el cierre

valencia. «El fracaso sería que un día tuviera que cerrar las puertas porque la gente ya no me quisiera; antes de que pasara eso, me iría». Lo comentó Juan Morgado a este diario hace justo dos años. Y justo dos años después, un 28 de mayo, ha echado el cierre. No porque no le quieran, sino porque ha decidido jubilarse y dedicarse a él y a su familia. Entregarse a una nueva vida en la que disfrutar de ese tiempo del que se ha privado durante cerca de cincuenta años trabajando en el mundo de la hostelería. Medio siglo dedicado a una profesión que ha adorado.

«La vida del restaurante es muy sacrificada, pero también muy bonita. A mí me compensa», afirmó en aquella entrevista que ahora, en el momento del adiós al emblemático local de la calle Reina Na Germana, gana sentido. «Estoy emocionado», aseguró el lunes, justo cuando acababa de despedirse de su local. Tenía razones para ello. En realidad era echar el cierre a una de las casas de comida históricas de Valencia. Un clásico que ha pervivido dos décadas porque el hostelero ha tenido siempre claro que su apuesta era por la cocina de calidad sin regateo. «Mi mejor arma de defensa es mi producto. Si no compro algo mejor es porque no hay algo mejor». Por eso sus gambas, su jamón, su sardina... era la mejor que pudiera encontrar en el mercado. Aunque los platos gloriosos había que buscarlos en sus guisos: garbanzos, patatas con foie, tortitas de chanquete...

No es de extrañar que este local, que ha tenido en empresarios y en las familias del barrio del Ensanche a sus mejores aliados, deje con su cierre muchas historias escritas en sus mesas. Porque si Morgado tenía algo para sus comensales era ese toque de confidencialidad que tanto le ha distinguido. Un lugar que vivió con la Copa América su gran eclosión y en el que, a buen seguro, se firmaron, entre guisos, grandes negocios que quedarán silenciados entre sus paredes. Porque su fuerte siempre fue la discreción absoluta.

Morgado se va a descansar. Y a pasear por su Extremadura. «A ver si disfruto de cinco días seguidos», dijo triste por cerrar, pero aliviado por haber llegado a este momento como soñó: «Cuando me tenga que jubilar, me iré; quiero salir con la cabeza bien alta». Y lo ha hecho.