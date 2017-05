«Las quejas vecinales por el servicio de autobuses no son casos aislados»

valencia. Las quejas por los retrasos o la poca afluencia de las líneas de la EMT ya no es solo cosa de las pedanías. Desde que se acometieron los cambios el año pasado, éstas se han visto incrementadas considerablemente. Así lo ratificaba la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, quien además afirmó en declaraciones a LAS PROVINCIAS que muchos vecinos hablan de «retrasos significativos» en algunos recorridos.

Sobre el número de quejas aseguró que no son casos aislados y que ya no se centran únicamente en lo que años atrás acontecía en las olvidadas pedanías como Pinedo, El Saler o El Perelloner que no tenían servicio de transporte público. Así pues, líneas como la 8 y la 89, entre muchas otras, están causando problemas a los usuarios de la EMT que dependen de este medio de transporte para poder desplazarse de un lado a otro por el cap i casal.

Parece que casi un año después de poner en marcha los nuevos itinerarios impulsados por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha sucedido lo que muchos temían y auguraban. Vecinos y usuarios no están contentos con el funcionamiento de un servicio que, a su entender, funcionaba adecuadamente hasta la fecha, rechazando así el nuevo modelo implantado por el actual equipo de Gobierno.

En los últimos meses son muchas las protestas de asociaciones vecinales, comerciantes y viandantes que se han trasladado al Ayuntamiento. Sin embargo, la situación se se ha agravado aún más con la llegada del anillo ciclista y con el anuncio de la posible peatonalización de nuevas zonas como la de la plaza de la Reina.

Sobre esta última cuestión, la presidenta vecinal ya se manifestó la semana pasada asegurando que tanto ella como portavoz, como todos los vecinos a los que representa esperan que en el caso de volver a cambiar los recorridos del servicio público de autobuses, se consulte a todos los agentes implicados. «En cuanto al servicio de la EMT hay que dar soluciones y alternativas a la peatonalización para crear un entorno sostenible», aseguró.