Los fuertes retrasos ya han obligado a la EMT a reforzar una de cada cinco líneas

Una de cada cinco líneas de la EMT incumplía los horarios antes de que este mes la empresa se haya visto a intervenir en nueve de las 45 líneas de la red diurna para que cumplieran las frecuencias. Las dificultades de circulación y el aumento del tráfico impiden que los conductores cumplan las frecuencias y aumenta el estrés sobre la flota de chóferes, tal como se desprende del informe de operaciones del pasado mes de abril que publicó ayer este diario, en el que se ve que una de cada tres líneas, al menos, sufre importantes retrasos.

Para hacer frente a esta situación, según fuentes de la misma EMT, en mayo han tenido que intervenir en 9 líneas: la 1, la 2, la 6, la 8, la 10, la 27, la 89 y la 90. También se mejoró la 99, pero en este caso únicamente para ampliar oferta. A las líneas 6 y 27 se les ha añadido un coche por la tarde, así como a la 89 y 90. Estos cambios en la EMT no van dirigidos a mejorar la frecuencia, sino simplemente a mantener la actual, que no se cumple en todas estas líneas. A la 1, la 2, la 8 y la 10 no se les incorpora un coche más, y por lo tanto empeoran frecuencia.

Fuentes internas de la empresa comentan el resto de líneas que no han sufrido modificaciones «están teniendo problemas para cumplir horario». Apuntaron a líneas como la 7, la 11, la 16, la 19, la 28, la 60, la 62 y la 67, entre otras, que están sufriendo actualmente para cumplir los horarios marcados por la empresa, pese al aumento de la plantilla de conductores.

La situación en el centro afecta, especialmente, a la línea 5. Este trazado, que recorre la ronda interior, pierde mínimo una vuelta por turno y por coche. El tiempo de vuelta, según explican fuentes de la empresa, es de 24 minutos y no se está cumpliendo. Sin embargo, la EMT no quiere aún cambiar el horario de la línea 5 porque quiere ver cómo evoluciona el carril segregado de Colón. Aunque fuentes de los trabajadores explican que lo cierto es que la circulación ha mejorado en la zona gracias a la protección del carril bus en la calle Colón, otras fuentes internas comentan que la realidad es que a determinadas horas, sobre todo a primera de la mañana, hay más tráfico en ese carril por los autobuses escolares que paran en él para cargar o descargar a los menores o por los servicios de limpieza.

Las mismas fuentes aseguran que el motivo de estos problemas de frecuencia, que ya detectan los usuarios de la red, vienen determinados por el aumento del tráfico en toda la ciudad, sobre todo en el centro por el anillo ciclista. Sin embargo, la regulación de la onda verde de los semáforos realizada por la concejalía de Movilidad ha afectado a otras grandes calles de la ciudad, lo que viven en primera persona los conductores de la EMT.

Cabe destacar, además, que los accidentes en los que se han visto implicados autobuses de la empresa pública de transportes han crecido un 31,5% en el primer tremestre de 2017 con respecto al mismo periodo del pasado año. Además, han fallecido dos personas atropelladas por los autobuses, mientras que en 2016 no murió nadie, al menos en el primer trimestre. Se pasó de 92 accidentes en 2016 a 121 en 2017.

La presión ha llegado al punto de que los sindicatos mayoritarios en la EMT, CCOO y UGT, han convocado paros para San Juan, no secundados por el resto de sindicatos de la Empresa Municipal de Transportes. Además, el presidente del comité, Iban Alcalá, denunció hace dos semanas las condiciones en las que trabajan después del fallecimiento de un infarto un conductor en los alrededores de la avenida Blasco Ibáñez. «Vamos a esperar el informe del comité de salud laboral», comentó Alcalá, antes de asegurar que aunque no era capaz de afirmar que el conductor falleció «por temas de trabajo», recordó que no es la primera vez que tienen que alzar la voz por la situación de estrés que viven.

«Los viales son cada vez más estrechos, tenemos más dificultades para realizar nuestras tareas... todo ello suma», explicó. El comité esperará a disponer del informe de salud laboral para hacer más valoraciones al respecto del accidente.

Esta situación afecta, a pie de calle, a los usuarios del autobús. LAS PROVINCIAS lo comprobó el martes in situ en varias paradas de las tres líneas que, según el informe de operaciones del mes de abril, más retrasos acumulan: son la 19 (Plaza del Ayuntamiento-Marina Real/Malvarrosa), la 2 (Malvarrosa-Campanar) y la 95 (Jardín del Turia). En cada una de estas líneas se dan retrasos de hasta el 25% de los viajes diarios y son los usuarios quienes más los notan.

En una encuesta realizada a pie de parada en la gran vía Ramón y Cajal, los usuarios de la línea 2 reconocen los retrasos. «Sí, a veces se nota. Hay veces que estás un cuarto de hora esperando», comenta Maica Ramírez, vecina de la zona. «Sí, es así. Hay veces que los conductores nos han pedido perdón», corrobora Angustias Gómez, amiga de la anterior, que espera con ella junto a la parada. Los conductores aseguran que los problemas de circulación en la gran vía se han agravado desde marzo, cuando se abrió el anillo ciclista.

Los usuarios de las líneas 19 y 95 también critican los retrasos. En las paradas de ambas líneas situadas junto al río y al final de Peris y Valero, quienes más la utilizan aseguran que se han ampliado las esperas. «Yo cojo la 95 todas las mañanas para ir a trabajar y ahora salgo un poco antes para poder llegar», dice Ernesto García, mientras que Jaime Jacinto, estudiante, asegura que la línea, que le devuelve a la zona de Bioparc cuando acaba su jornada, «cada vez va peor: a veces tienes que estar esperando incluso cuando el cartel luminoso te dice que el autobús está próximo».

También en la 19, que une el centro con el puerto, hay serios problemas. «No sé por qué será pero cada vez tarda más», comenta Marisa Gámez. En la parada de la 19 en Peris y Valero, otras dos mujeres confirman lo que comenta Gámez. Son Roberta Ibáñez y Laura Navarro: «Nosotras vamos a la playa y nos toca salir antes para no perderlo».