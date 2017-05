La entidad afirma que Grezzi comete una infracción al saltarse el disco en rojo

«Saltarse un paso de peatones con el semáforo en rojo es una infracción, sin más». Muñoz comentó también la polémica abierta la semana pasada por la publicación de unas fotografías del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, pasando con su bicicleta por un paso de cebra en la calle Ruzafa y con el disco en rojo.

Como adelantó LAS PROVINCIAS, la Policía Local ha descartado la investigación de oficio de este caso, al no haber ningún agente presente en el momento de los hechos (miércoles pasado, 9.15 horas). También por el hecho, según argumentó la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, de que el edil cruza el paso de peatones para dirigirse hacia el anillo ciclista y no a la calzada para el resto del tráfico de la calle Xàtiva.

Esto último es irrelevante a juicio de Muñoz, quien recordó los artículos 135 y 146 del Reglamento General de Circulación, donde se indica con claridad que pasar la línea continua del semáforo es una infracción, al margen de la maniobra que realice después el conductor afectado.

Lo mismo opinaron fuentes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, quienes a consultas de este periódico señalaron que prevalece el disco en rojo sobre cualquier otra circunstancia, salvo que un agente indique el paso.

Grezzi, que no ha querido comentar este incidente, apuntó este fin de semana un artículo de la ordenanza de Tráfico para defender que no hubo infracción. A juicio de Muñoz, esto no se puede aplicar y, en todo caso, es de rango inferior.