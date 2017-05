Los arquitectos piden que las nuevas plazas mantengan el acceso del tráfico

El presidente del Colegio de Arquitectos de Valencia, Mariano Bolant, abogó ayer porque la reforma de las plazas del centro de Valencia tengan en cuenta las necesidades de accesibilidad de vecinos y pequeños comercios en cuanto al tráfico privado. Será la única manera, precisó, de ayudar a la permanencia de residentes frente a una despoblación en favor de hoteles y apartamentos turísticos.

Bolant indicó al hilo del proyecto para la reforma de la plaza de la Reina que la saturación de locales destinados a turistas, así como establecimientos para las pernoctaciones, es algo que «se nos puede escapar de las manos con mucha facilidad, en otras ciudades ya ha sucedido». Por este motivo señaló que la reforma de plazas debe tener en cuenta «a los vecinos».

A su juicio, las principales plazas del centro (Reina, Ayuntamiento, San Agustín, Ciudad de Brujas,...) no pueden convertirse en un «escaparate turístico», para señalar que en los comercios «se nota mucho cómo van desapareciendo cuando es muy importante el comercio de cercanía para mantener vecinos».

Sobre el tráfico privado y los accesos consideró que los turistas «llegan en avión y después se mueven en Valencia a pie o en bicicleta, aunque ese no es el caso de los vecinos». Abundó diciendo que los residentes «siguen viviendo en esas zonas y si no dejamos que entren en sus casas al final se irán; hay que restringir el tráfico pero no erradicarlo».

Lamentó la pérdida de algunos elementos singulares en zonas como la calle de la Paz, la calle San Vicente o el entorno de la plaza Lope de Vega, para comentar que «son necesarios para mantener nuestra identidad. Todo no puede ser como en la plaza de la Reina, donde impera en las fachadas un variado multicolor de los comercios franquiciados».

Bolant argumentó que en espacios como la plaza del Ayuntamiento «es insólito que pasen seis carriles delante del Consistorio», para defender una peatonalización parcial, mientras que en el diseño pidió al gobierno municipal «actuaciones homogéneas, que generen señas de identidad de la ciudad con mobiliario por ejemplo. Cuando uno está en París o Londres reconoce que está en esas ciudades, cuando en Valencia resulta que no es así». Por último dijo que «esto es una cadena, el primer eslabón es la plaza de la Reina, pero requiere unas actuaciones paralelas importantes, como la calle del Mar o la calle San Vicente. Todo va en conjunto porque hace falta una visión global».