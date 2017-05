Plaza San Agustín: El tráfico y la falta de sombra son las tareas pendientes

La plaza de San Agustín es uno de los espacios más frecuentados del centro de Valencia. A pesar de que se trata de un sitio de paso, en el que la gente no suele emplear demasiado tiempo, sí es cierto que algunos viandantes como José Cánovas, que cada día pasa por allí para llegar hasta su lugar de trabajo, creen que falta algo de sombra en el entorno «sobre todo ahora que llega el verano y las altas temperaturas se hacen notar». Los nuevos cambios tras la implantación del anillo ciclista no gustan tampoco a muchos, de hecho, son numerosas las quejas de vecinos, conductores y peatones que padecen colapsos y el caos del tráfico en este punto de la ciudad. En cuanto al aspecto de la plaza, Marisa Rojas asegura que la pequeña zona verde no da una buena imagen. «Dentro del parque se observan restos de ropa e incluso de pequeñas hogueras», afirma.