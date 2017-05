El rector de la Universitat Politécnica de València pide cambiar la financiación de las universidades tras 4 años congeladas

El rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, asegura que las universidades públicas valencianas llevan cuatro años "congeladas" en los presupuestos de la Generalitat, a cuyo Consell insta a "cambiar esta situación" en las cuentas de 2018 y regresar al grado de financiación de 2010.

Mora, recién reelegido en el cargo por otros cuatro años, reclama en una entrevista con la Agencia EFE mayor "autonomía" y "flexibilidad" para las universidades, a las que la "maraña administrativa que lleva la gestión de los recursos públicos" les dificulta ser competitivas.

El rector de la UPV, en la que estudian cerca de 30.000 alumnos en los más de 30 grados y másteres, reclama un modelo de financiación "adaptado a los retos y circunstancias que debe afrontar la universidad de hoy" y que sea "plurianual" para poder hacer una planificación a medio plazo.

Denuncia que en los Presupuestos autonómicos para 2017 las universidades valencianas tienen "el mismo peso que tenían" los tres años anteriores: "Llevamos cuatro años congelados y con una reducción global en torno al 19 %".

Las universidades públicas valencianas reclaman regresar a los niveles de financiación de 2010, lo que implicaría, según Mora, "plantarse en 2020 para conseguir la financiación que teníamos en 2010. Es perder una década en el sistema universitario, y es una cuestión muy grave".

Asegura que le "cuesta entender" por qué la partida para las universidades no ha crecido en los presupuestos de la Generalitat para 2017, unas cuentas en las que considera que las universidades se han "quedado de lado" pese a que el sistema universitario público valenciano se encuentra entre los mejores del Estado.

Ve "urgente" mantener una reunión con el actual Consell porque los presupuestos de 2018 "tienen que empezar en breve a trabajarse" con las consellerias de Educación y de Hacienda -"vamos con el tiempo muy justo", advierte- aunque señala que el president de la Generalitat, Ximo Puig, tiene previsto reunirse con los rectores.

Según Mora, aunque el Consell les transmite que la universidad es importante, "al final no se materializa en recursos. La política verdadera se hace poniéndolo en el presupuesto" y Mora cree que para 2018 "debe cambiar esta situación".

Denuncia que España es el país europeo con menos autonomía universitaria y aunque la Constitución recoge esta atribución, "solo se queda" en la Carta Magna porque "la autonomía es nula a nivel académico".

"No tenemos capacidad para tocar nada, no fijamos las tasas ni hay plan de financiación", critica Mora, quien advierte de que cualquier institución del siglo XXI "sabe que debe tener autonomía para tener la plantilla y el perfil de personal que considere adecuada. Pues tampoco la tenemos", apunta.

Asegura que las universidades están pasando "problemas muy graves" desde que los Presupuestos Generales del Estado incorporaron la tasa de reposición al personal, ya que les está "limitando muchísimo" porque no se puede reponer al personal que se jubila.

También advierte de que los investigadores "chocan con una maraña administrativa y tienen unas restricciones en cuanto a los gastos que les está desanimando y haciendo que muchos vayan a trabajar a otros países".

A su juicio, hace falta una "revisión profunda" de la regulación en el sistema universitario español y que haya una "mayor flexibilización" que les permita hacer una rendición de cuentas donde expliquen a la sociedad qué hacen y por qué son importantes estas instituciones.

"Las universidades necesitamos flexibilidad; si no, no podremos competir", advierte a EFE para aseverar que la española es una "sociedad vulnerable" porque no cree en la ciencia y la tecnología.

Mora destaca que la UPV se ha convertido en la primera universidad de la Comunitat en captación de recursos internacionales, y prácticamente uno de cada cuatro proyectos que firma son con empresas o instituciones extranjeras.

También es partidario de reducir el precio de los másteres, que a su juicio "se han disparado y han frenado a muchas personas", y lamenta que España carezca de una política "potente" de becas para los másteres.

Para Mora, el nuevo programa del Consell que busca incentivar el retorno de investigadores "es a priori una muy buena iniciativa" en la que la UPV está interesada en colaborar.