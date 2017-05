PP y Cs piden a la policía que investigue a Grezzi por saltarse un semáforo en rojo

Tanto el grupo popular como Ciudadanos denunciaron ayer la actitud «vergonzosa e impropia» del delegado de Movilidad, Giuseppe Grezzi, fotografiado el pasado miércoles mientras invadía un paso de peatones en la calle Ruzafa con el semáforo en rojo cuando circulaba con su bicicleta, como publicó LAS PROVINCIAS.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés censuró lo que llamó «falta de ejemplaridad» del edil de Compromís por no respetar las normas de circulación. «Todos somos humanos y podemos cometer un error pero Grezzi es recurrente. El concejal de Movilidad debe tener un comportamiento ejemplar y, si no es capaz de tenerlo, que no lo está siendo, no puede continuar en el cargo».

El edil popular Alberto Mendoza criticó también que «el señor Grezzi vuelva acometer una nueva presunta infracción al ser grabado saltándose un semáforo en rojo», en referencia al famoso vídeo que grabó el edil de Movilidad a bordo de su bicicleta, circulando con una mano, por el que ya fue multado.

Ambas formaciones pidieron a la Policía Local que investigue de oficio lo sucedido. Como adelantó este periódico, testigos presenciales comprobaron cómo Grezzi circulaba con su bicicleta por la calle Ruzafa, esperó a que pasaran unos peatones y siguió la marcha invadiendo el paso de cebra con el semáforo en rojo para seguir por el anillo ciclista de la calle Xàtiva.

¿Supone esto una infracción de tráfico? Grezzi no quiso aclararlo al ser preguntado ayer tras presentar las obras de un jardín en Benimàmet. «No tengo noticia de eso. La primera noticia me la está dando usted. No tengo nada que comentar», dijo. En opinión de Estellés no hay duda de que sí: «No veo ninguna excepción en semáforos en el Reglamento de Circulación ni nada en la ordenanza que especifique que no se aplica el semáforo en rojo. El artículo 36, sobre circulación de bicis, sí dice que se tendrá en cuenta la señalización existente. No se menciona nada de poder pasar semáforos, ni de incorporarse a carriles bici desde una calzada saltándose el disco en rojo».

Por el contrario, la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, comentó que no se abrirá ninguna investigación de oficio al no estar un agente presente en el momento de los hechos. La edil precisó también que la interpretación de la ordenanza permite a los ciclistas saltarse este semáforo en rojo, siempre que respeten el paso a los peatones, si luego entran en el anillo ciclista en lugar de seguir hacia la calzada de la calle Xàtiva. Esto es lo que pone en duda el edil de Ciudadanos, a la vista de los artículos de la normativa actual.

Mendoza se preguntó si Grezzi «pasará por las dependencias policiales a denunciarse a sí mismo por la nueva presunta infracción cometida, o si la Policía Local iniciará algún tipo de diligencia», para añadir que el alcalde Ribó «debe apartar de manera inmediata a Grezzi, que ha generado desde su llegada duras críticas de la mayoría de colectivos».