Grezzi vacía el carril bus y los bares

Camareros con los brazos cruzados, aparcamientos semivacíos y persianas bajadas antes de hora. El balance de la primera noche de fin de semana con la prohibición de aparcar en el carril bus que ha puesto en marcha el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi no puede ser más negativo para bares, restaurantes, locales de ocio e, incluso, taxistas. En un paseo noctámbulo por las zonas de ocio de la ciudad, las terrazas desiertas y los taxis con la luz verde brillando fueron la tónica en la noche del viernes al sábado, normalmente muy movida.

En torno a las 22 horas, no había ni un sólo coche en carriles bus que hace apenas una semana estaban a rebosar de vehículos aparcados. Ni en Blanquerías, ni en Paz, ni en Barcas, ni siquiera en las grandes vías. La Policía Local patrullaba la ciudad y recordaba a quienes querían dejar el coche en el carril bus que no podían hacerlo. Pese a que no pondrán multas en al menos un mes, tampoco permitían a los conductores estacionar su vehículo en el carril bus. Mientras, en las calles paralelas a las vías más transitadas, había confusión entre los conductores. «¿Aquí lo puedo dejar?», preguntaba el viernes por la noche una joven en la calle del Mar, antes de aparcar en zona azul.

Tampoco los aparcamientos registraron más afluencia de la normal. Sólo el del Mercado de Ruzafa colgó el cartel de completo en determinados momentos de la noche. Otros, como el de Lauria, el de Glorieta-Paz, el de Tetuán o el de la plaza de la Reina, no notaron más visitas que en cualquier otro fin de semana. O al menos no tantas como esperaban. «No, como cualquier otro viernes. Un poco más, quizá», decían desde el aparcamiento de la calle Lauria. «¿Ah, sí? ¿Hoy es el primer día sin que se pueda aparcar en el carril bus? Pues aquí no han venido», comentaban en otro céntrico estacionamiento.

Pero si los valencianos que normalmente copan los locales de ocio, los bares y los restaurantes durante las noches de fin de semana no estaban ni en los carriles bus ni en los aparcamientos, ¿dónde estaban? En los locales de hostelería, se podría imaginar. Pero tampoco. Determinadas calles, como la del Mar, paralela a la Paz y con varios restaurantes muy concurridos, estaban casi desiertas. En una conocida zumería situada en esa vía, se preguntaban qué podía estar pasando. «Normalmente tenemos medio local lleno a las 23 horas, y ahora estamos vacíos», comentaban el viernes.

Esta situación llevó a que no pocos locales, sobre todo del barrio de Gran Vía, cerraran sus puertas antes de la hora habitual de clausura ante la falta de clientes. Hubo locales que echaron la persiana antes incluso de las dos de la madrugada ante la poca afluencia. En el entorno de Marqués del Turia, rodeado de locales de ocio no sólo en los alrededores de la plaza de Cánovas sino en calles como Almirante Cadarso, Conde Altea o Salamanca, tampoco se veía mucho movimiento. No pocos hosteleros preguntados por este diario en la misma noche del viernes, durante un paseo por una ciudad semidesierta, dejaron caer que se verían obligados a efectuar despidos si la situación continuaba como en la noche del viernes.

A falta de datos oficiales tanto de EMT, que ayer comenzaba su horario reforzado en cuatro líneas de la red nocturna lo que permitía reducir hasta a 20 minutos la frecuencia de paso, lo cierto es que todo parece indicar que los valencianos se quedaron en casa el pasado viernes. Así lo indican las fuentes consultadas. Vicente Corrons, presidente de la Asociación de Pubs de Valencia, que comenta que en el barrio del Carmen «notaron mucha menos gente que lo que es habitual».

El presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, confirma que la prohibición «se notó una barbaridad». «Ha sido un desastre», asegura Espinar. Para los locales situados en Cánovas, el Ensanche y el barrio de Gran Vía, hubo «menos de la mitad de clientes» de lo que es habitual, según Espinar que, además, dirige un local en el Ensanche. Ayer estaban a la espera de ver qué ocurría anoche, pero no tenían muchas esperanzas. «Teníamos razón de que la medida no es la más adecuada y se podían haber tomado otras. Las alternativas que ha dado Movilidad no funcionan», sentencia Espinar, que recuerda que los clientes de los locales del centro no suelen coger el autobús. «Van a matar la vida del centro, a las 20 horas ya tendremos una ciudad muerta», asegura.

Un recorrido por las paradas de taxi junto a las zonas de ocio también deparaba resultados negativos para el sector. En torno a las 2.30 horas de la madrugada, decenas de taxis esperaban en la parada de Germanías, junto a Ruzafa, o en la de la plaza de Cánovas. Sin embargo, no había mucho movimiento. «Se circula mucho mejor con el carril bus libre, pero apenas hay movimiento», comentaba un conductor. «No sé si será por lo del carril bus pero es verdad que está siendo una noche muy tranquila. Demasiado», decía no sin decepción Manuel, otro taxista que esperaba en Ruzafa.

Muchos taxis libres

Además de los que aguardaban en las paradas delimitadas junto a las zonas de ocio, decenas de taxis recorrían las grandes vías por carriles bus expeditos. La inmensa mayoría de ellos, según pudo comprobar este diario, lo hacían libres. Algunos de los taxistas consultados argumentaron que otros puntos de la ciudad como las plazas del Cedro u Honduras tenían mucha más actividad, así como los centros comerciales situados sobre todo en el sur de la ciudad, que ofrecen aparcamiento gratis y una amplia variedad de restaurantes donde cenar. Y es que en el centro, ni siquiera las franquicias se libraban de una noche con muy poco movimiento. En las calles peatonales que rodean la plaza del Ayuntamiento muchas de estas franquicias estaban casi vacías.