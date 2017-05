Los agentes multan decenas de coches mal aparcados en Ruzafa

Decenas de clientes de los locales de restauración del barrio de Ruzafa se encontraron ayer con una desagradable sorpresa en el parabrisas de su coche cuando salieron de cenar en forma de multa por estacionamiento indebido. La Policía Local multó a los coches aparcados en la plaza de la Iglesia de San Valero, junto al Mercado de Ruzafa, tal como pudo comprobar LAS PROVINCIAS.

Una pareja que estaba disfrutando de la noche ruzafeña relató que tres agentes de la Policía Local llegaron a la plaza y comenzaron a multar a todos los coches estacionados en esa plaza, donde aparcar no está permitido. Sin embargo, diversas fuentes consultadas entre los bares y restaurantes de los alrededores de la plaza confirmaron a este diario que no es habitual. «Lo que ha pasado esta noche no ha pasado nunca», dijeron en uno de estos locales.

Así las cosas, no fueron pocos quienes salieron de cenar y se encontraron la multa. «Madre mía, ¿por aparcar aquí? Doscientos euros. No me lo creo. Venimos todas las semanas y nunca ha pasado nada», explicaba Mario, un joven que había aparcado en la plaza para ir a cenar con unos amigos en el barrio de Ruzafa.

Entre los hosteleros de la zona cundió el miedo. Se preguntan si este celo policial va a ser constante todas las semanas. Consideran, tal como explicaron varios dueños de locales entrevistados por este diario el mismo viernes por la noche, que las actuaciones del Consistorio en el barrio de Ruzafa dañan el negocio hostelero en la zona. Entre ellas, critican las medidas de protección del carril bus en Matías Perelló y Centelles y la prohibición de aparcar en el carril bus por la noche que entró en vigor el pasado lunes.

Lo cierto es que en el día a día del barrio más de moda de la ciudad los bandos están claramente más diferenciados. Pese a los constantes intentos tanto de vecinos como de hosteleros para reducir las molestias provocadas por los clientes de los segundos a los primeros, entidades como Russafa Descansa siguen adelante con la petición de declaración del barrio como Zona Acústicamente Saturada.

Esta misma semana, la asociación de vecinos denunció que en el cruce de las calles Cádiz, Literato Azorín y Reina María se juntan hasta 110 mesas y 440 sillas privadas junto a apenas tres bancos públicos, lo que provoca reuniones de entorno a 500 personas prácticamente todas las noches desde el jueves hasta el lunes de cada semana. La lucha de Russafa Descansa contra la contaminación acústica en las calles del barrio ha llegado incluso a pedir, en varias reuniones con los concejales delegados tanto de Medio Ambiente, Pilar Soriano, como de Vía Pública y Licencias, Carlos Galiana, que se ponga un espacio mínimo entre terrazas en Ruzafa para evitar concentraciones de personas como las que se dan en determinadas calles, cuyos vecinos están hartos e, incluso, tienen que irse de sus casas todos los fines de semana.