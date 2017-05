El PP critica que Ribó prefiera cambiar las calles a limpiarlas

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, reprochó ayer al alcalde, Joan Ribó, que dedique «tiempo» y «recursos públicos» a cambiar el nombre de las calles y a buscar enfrentamiento «mientras tiene otros temas que preocupan más a los valencianos totalmente olvidados». A su juicio, «para Ribó es más importante cambiar el nombre de las calles y de las plazas que mantenerlas limpiarlas o que en ellas la circulación sea fluida y segura».

Monzó recordó que ahora los valencianos tendrán que «preocuparse y ocuparse» de cambiar la dirección de sus domicilios y empresas, «con el coste correspondiente y con las pérdidas económicas añadidas que en un primer momento puede reportar al comercio».

Según el portavoz popular, los vecinos de Valencia están preocupados «por la subida de impuestos, porque no mantienen los jardines en buen estado, no hacen nada para fomentar la creación de empleo, no ponen medios para evitar el botellón masivo, no son capaces de garantizar la movilidad de todos, y porque han recortado las ayudas sociales, no ayudan a las familias numerosas y con falta de medios».

También se preguntó por qué Ribó no hace un proceso participativo para pedir la opinión a los valencianos. «En un ranking de prioridades de los valencianos, seguramente ésta sería una de la que ocuparía las últimas plazas», señaló.