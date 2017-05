El Arzobispado establecerá medidas de seguridad para los actos de la Virgen

valencia. La caída de una de las hojas de las puertas laterales de la Basílica de la Virgen tuvo ayer su primera consecuencia. Porque el Arzobispado revisará la organización de los actos que se celebran en honor a la Mare de Déu para «velar por la seguridad» de los participantes.

Es la petición que trasladó ayer el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, con el objetivo de evitar daños personales o materiales, ya que, como aseguró el domingo tras la procesión, «Ella ha evitado la tragedia». Así, el purpurado resaltó la importancia de que se pueda disfrutar de la fiesta sin que entre en riesgo la seguridad de los fieles ni en el templo ni en el Traslado, como sucedió el pasado domingo por la mañana cuando se rompieron las bisagras superiores de una hoja por el empuje de los asistentes.

El objetivo del encargo es, según explicaron fuentes del arzobispado, contar con un documento interno que marque el protocolo de seguridad para actos como el Traslado, por lo que está previsto que se invite a participar a las entidades implicadas en su organización. Aunque el protocolo de seguridad se elaborará ahora, sí que se baraja que puedan incluirse cambios en los accesos al templo, de forma que los participantes pudieran acceder de forma más organizada al interior de la Basílica, como sucede en el Besamanos.

No obstante, el documento tendrá que tener en cuenta, por ejemplo, la celebración previa de la Missa d'Infants, ya que los invitados (concejales, instituciones o falleras mayores) y la comitiva eclesiástica acceden por el pasaje Emilio María Aparicio a la plaza de la Virgen, donde recae la puerta dañada.

Ayer mismo comenzaron los trabajos de reparación de las puertas con los ocho relieves en bronce donados por el escultor Octavio Vicent. Así, los operarios de una empresa especializada en carpintería metálica se desplazaron a mitad mañana para los preparativos. La entrada de la furgoneta, seguida de un camión con grúa, en contra dirección por la calle Avellanas, unida a la presencia de agentes de la Policía Local, fue seguida por numerosos curiosos y turistas que no dudaron en inmortalizar el momento con sus móviles. De hecho, la caída de la puerta se convirtió en el atractivo turístico de la plaza de la Virgen, donde se escucharon de forma continua comentarios sobre la tragedia que podría haber sucedido.

Cubrir con pladur

De momento, los trabajos de reparación se han centrado en revisar el alcance de los daños y en devolver la puerta a su posición habitual. Las dos hojas, de cinco metros de alto y una tonelada de peso cada una, se han sujetado con unos soportes. La zona continúa protegida con vallas y con la presencia de varios vigilantes de seguridad.

Según indicaron fuentes de esta institución, se ha decidido tapiar de forma provisional, mediante el uso de una pared de pladur, el acceso lateral por la parte recayente al interior del templo para aislar los trabajos y que las personas que se acercan a contemplar la puerta no interrumpan a los operarios. Así, las puertas no se retirarán para su reparación y la colocación de las nuevas bisagras se realizará 'in situ'.

Con el tapiado provisional, además, se garantiza la normalidad en la celebración del culto ordinario y se evitan molestias tanto al clero como a los fieles, pues ayer eran numerosas las personas que accedían al templo para fotografiar la puerta. «Queremos que la Basílica funcione con normalidad», destacó el rector, Juan Bautista Antón.

Sobre el tiempo previsto de la reparación, no pudo precisar aunque confió en que puedan estar arregladas en unos días. En el calendario está marcado en rojo el miércoles 24, cuando se celebre el Besamanos organizado por la Hermandad de Seguidores de la Virgen, ya que los fieles acceden por el pasaje Emilio María Aparicio. De no estar lista la reparación, se estudiaría otra entrada, como la puerta de la Almoina.