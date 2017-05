Emoción y calor en la dansà infantil

valencia. Jugant al cuc, la primera de Xàtiva y o el clásico fandango. Muchos y variados son los pasos tradicionales con los que los falleros más jóvenes deleitaron en la mañana de ayer a los asistentes a la segunda dansà en honor a la Patrona de Valencia en la plaza de la Virgen. Los actos por la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats arrancaron la noche del viernes con la participación de la fallera mayor Raquel Alario y los grupos de danzas de las comisiones de falla y los altares de San Vicente, y continuaron ayer con la dansà infantil presidida por la fallera mayor infantil, Clara Parejo, y su corte de honor, y ambientada con la música de la colla de dolçaina y tabal de la Junta Central Fallera.

El calor fue la nota predominante en una jornada en la que alrededor de 200 parejas de los falleros más jóvenes hicieron las delicias de los asistentes y, especialmente, de sus padres y abuelos, que aplaudieron y elogiaron el saber hacer de estos pequeños.

Sofía, a sus once años, no se ha perdido ni una sola edición de la dansà infantil. Esta fallera de Plaza de la Reina destacó el calor que, en esta ocasión, reinó durante el acto. «Ha sido un poco agobiante», indicó. Además, los nervios se pusieron a flor de piel cuando Alberto, su pareja de baile, no llegaba. «Creía que, al final, iba a bailar con Casper», espetó recordando al famoso fantasma de animación. Sin embargo, Alberto llegó in extremis y ambos pudieron disfrutar especialmente con el fandango. «Es el paso que más me gusta, va subiendo el ritmo y al final casi ni puedes», añadió. Sonia, su madre, apuntó que este año habían participado menos niños. «Nos encanta, hemos bailado durante diez años y mis hijas son de seguir las tradiciones». De hecho, Irene, su otra hija, podrá participar en el acto el próximo año cuando cumpla los ocho años.

Los participantes más pequeños disfrutaron especialmente con el paso del fandango

Por contra Olga, a sus diez años, era la primera vez que participaba. «Me ha gustado, pero ha hecho demasiado calor, pero repetiré el año que viene», apuntó esta fallera de la Nueva de Orriols. Paula, de la falla Mossén Sorell y con once años de edad, también disfrutó del fandango en grupo, pero resaltó el cansancio al finalizar el acto. Yolanda, su madre, lo vivió con mucha emoción. «Como valenciana me gusta mucho», señaló.

También se dio una noticia triste. Tras la polémica generada por los cambios en la distribución de los participantes de los bailes, Paco Corella anunció en un comunicado que después de dos décadas enseñando los pasos a las falleras mayores y sus cortes de honor, renuncia a seguir desempeñando esta labor que desarrollaba de forma altruista. Separar a las fallas de los grupos profesionales e intentar que la fallera mayor únicamente bailara con las fallas fueron las decisiones objeto de enfrentamiento.

Por otra parte, el homenaje a la Geperudeta continuó por la tarde, con la dansà de los grupos de danzas de los pueblos, el salve solemne a la Virgen en su capilla, un concierto de la banda municipal, un castillo de fuegos artificiales y una nueva dansà con la fallera mayor Raquel Alario y grupos de danzas. Hoy, a las cinco de la madrugada, tiene lugar la denominada Missa de Descoberta de la imagen de la Mare de Déu en su capilla para, a las ocho, celebrarse la Missa d'Infants en la plaza de la Virgen. A partir de las diez y media, tendrá lugar el traslado de la Mare de Déu desde su capilla a la Seu, entrando por la Puerta de Hierro. Tras la mascletà de mediodía en la plaza del Ayuntamiento, a las seis y media de la tarde arrancará la tradicional procesión.