Los bomberos denuncian que la zona peatonal de Serranos tampoco es accesible

Al hilo del informe de bomberos sobre la falta de accesibilidad de calles del barrio de Gran Vía y del silencio de ayer tanto del alcalde de Valencia, Joan Ribó, y del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que no quisieron explicar qué van a hacer para que los camiones más grandes quepan por vías como Almirante Cadarso o Conde Altea, continúan saliendo a la luz pública donde los bomberos temen tener problemas de accesibilidad. Según el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb), la calle Serranos y el resto del entorno peatonalizados hace ahora un año tampoco permiten la circulación de camiones de grandes dimensiones.

La zona está protegida por el retén de bomberos de la plaza de Tavernes de la Valldigna, al menos hasta que se cierre para reabrir el parque del oeste, clausurado por unas obras de rehabilitación. En ese retén, hay un vehículo de altura con una escalera de 18 metros que permite acceder hasta en torno a una quinta planta. Este camión sí puede discurrir por muchas calles de Ciutat Vella (y no por otras muchas, como aseguran desde Spplb), incluida Serranos, peatonalizada con decenas de maceteros en plena calle para obligar a circular en zigzag a los coches que discurran por ella y así vayan más lentos.

Sin embargo, si hiciera falta utilizar vehículos de altura más grandes, con escaleras más largas, no podrían acceder a la calle, al menos si no se retiran antes los maceteros. Así lo confirmó ayer uno de los delegados de bomberos del Spplb, Carlos Conde, que explicó que ese tipo de camiones servirían para rescate de personas con sobrepeso, para lo que se necesitas escaleras más resistentes, o para sofocar incendios en patios interiores o en tejados lejos de la calle, donde no se llega con una escalera de 18 metros.

Esta situación se conoce el mismo día que desde el Ayuntamiento de Valencia sus máximos responsables deciden dar la callada por respuesta. Pese a los múltiples actos públicos, ni Ribó ni Grezzi quisieron hablar con LAS PROVINCIAS. Desde la concejalía de Protección Ciudadana sí confirmaron que enviarán el informe de bomberos sobre Gran Vía a la concejalía de Movilidad en cuanto les llegue, lo que aún no había ocurrido de ayer, para que la regidoría de Grezzi tome las decisiones oportunas.

Protestas de Ciudadanos

El grupo municipal de Ciudadanos le exigió ayer a Grezzi que no busque excusas y que actúe «inmediatamente» ante la situación que se vive en Gran Vía. «No nos vale como excusa que desde la concejalía de Movilidad Sostenible, dirigida por Grezzi, se diga que son los carriles bici de la época del PP parte de la problemática, ni que lleven el problema mucho más atrás en el tiempo», comentó el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés.

«Tras dos años gobernando el tripartito, Grezzi no puede tener calles en Valencia en las que no llegan los bomberos y, por lo tanto, le exigimos que establezca prioridades en sus planes de movilidad», exigió el edil Estellés, que indica que la primera prioridad debe ser la seguridad de los ciudadanos.