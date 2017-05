Adiós a un referente de Valencia

valencia. «Lo que me ha gustado es Valencia. A lo que me digas de Valencia me apunto, sin duda». Jesús Barrachina respondía así, hace unos años, en una entrevista en LAS PROVINCIAS al ser preguntado sobre qué le había aportado más satisfacciones en la vida: el fútbol, las fallas o la hostelería. Porque ninguno de estos tres sectores se entiende en Valencia sin la figura de Jesús Barrachina Luna, que falleció ayer a los (casi) 74 años, pues los cumpliría el próximo día 20. La misa se realizará hoy, a las 15.30 horas, en el tanatorio municipal.

Trabajador incansable en los negocios familiares de hostelería, presidente de la falla Convento Jerusalén durante 26 años y exdirectivo del Valencia CF -donde llegó a ser vicepresidente- casi tres décadas, su imagen se asociará siempre a la de un 'gentleman', con su característico bigote -que le hacía parecerse al humorista Luis Sánchez Polack 'Tip'-, su porte elegante y su inseparable pañuelo de bolsillo en la americana. Quizás por eso no sorprende que una de sus películas favoritas fuera 'Casablanca' o que le encantaran los relojes y el tango.

Estudió en el colegio El Pilar y sus primeros veraneos fueron en El Vedat. Luego llegó Xàbia, que consideraba un paraíso y que le servía para relajarse y regresar al trabajo con las pilas cargadas. Maricarmen fue el gran amor de su vida, al igual que sus tres hijos, Jesús, Cuca y Nacho, sus siete nietos, sus sobrinos y su hermana María Jesús.

Fue el primer presidente de falla en sacar las carpas a la calle y homogeneizar los puestos de mercadillos

Se licenció en Derecho en la Universitat de València pero se dedicó profesionalmente al mundo de la hostelería, donde empezó desde abajo, como camarero, alentado por su padre, Jesús Barrachina Fajardo. Su apellido se asocia a los bocadillos blanco y negro de la plaza del Ayuntamiento, el parador So Nelo, Bimbi (la única que queda tras la crisis que afectó al grupo), Les Graelles (cita imprescindible para el famoso que pisaba Valencia), las cafeterías del Palau de la Música o Feria Valencia, las discotecas Mister Chus y Suso's (donde inventó las galas 'Los jueves de Suso's', por las que pasaron los grandes del momento) o los caterings para instituciones como el Ayuntamiento de Valencia.

Y, sobre todo, al Alameda Palace, que marcó una época con las fiestas de Nochevieja, con protocolo de etiqueta, y con los banquetes de boda. Inevitable recordar los chalecos amarillos de sus camareros. Y es que su exquisitez en el vestuario se trasladó también a sus negocios. Los trabajadores de la cafetería de la plaza del Ayuntamiento fueron de los primeros en ir todos uniformados.

De ahí que muchos no duden en afirmar que puso la primera piedra de lo que actualmente es la hostelería valenciana. Su implicación fue más allá de sus propios negocios e impulsó la Federación de Hostelería de Valencia en 1977 y la Asociación de Cafeterías de Valencia, desde donde ayer destacaron «su amplio bagaje empresarial y social» y «su compromiso» en la consolidación del asociacionismo hostelero.

Aspecto que también potenció en otra de sus pasiones: las fallas, ya que fue el fundador de la Federación de Fallas de Especial, entidad que también quiso transmitir su pésame resaltando de Jesús Barrachina «su extraordinario talante y su capacidad negociadora». Su nombre va ligado a la historia de la comisión Convento Jerusalén, donde fue presidente durante 26 años (1989-2014). Su actual responsable, Santiago Ballester, recordaba cómo la plantà era su acto preferido: «Cogía una silla, se sentaba solo y contemplaba cómo avanzaba el montaje del monumento». También le gustaba la pólvora.

Nombrado presidente perpetuo tras su retirada, bajo su mandato la comisión se posicionó en una primera línea que no ha abandonado. Seis primeros premios en Especial, cinco segundos, ocho terceros o otros dos primeros en Especial Infantil son algunos de los números conseguidos a los que hay que sumar hitos como que fue el primero que sacó las carpas a la calle o que homogeneizó los puestos de los mercadillos.

Con gran saber estar

Inteligente, educado y con gran sentido del humor, Barrachina era un gran imitador y muy aficionado a dibujar y realizar retratos o caricaturas. Presumía de ser el Paul Bocause (creador de la 'nouvelle cuisine' francesa) de las hamburguesas y confesaba ser goloso, especialmente si el helado era de chocolate y vainilla. Eso sí, ser diabético le obligaba a cuidarse.

Su saber estar y sus grandes dotes de conversación lo convirtieron en el perfecto relaciones públicas, como demostró en todos sus frentes profesionales y, especialmente, durante su trayectoria como directivo del Valencia CF, su tercera pasión en la vida. Formó parte del consejo del equipo ché que logró el doblete de la Liga y la UEFA, por la que perdió el bigote, como también hizo cuando su nieta Carmen formó parte de la corte de honor de la fallera mayor infantil.

Llegó al club en 1978 de la mano de José Ramos Costa y, tras un paréntesis en la etapa de Arturo Tuzón, estuvo con Pedro Cortés, Paco Roig, Juan Soler y Jaume Ortí. Todos lo quisieron a su lado por esa capacidad innata, a veces con dosis de socarrón, para congeniar con los valencianistas. Por él el Vaencia llevará hoy brazaletes negros en el partido ante el Espanyol y se guardará un minuto de silencio en Mestalla en el último partido de Liga.