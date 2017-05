Los bomberos advierten de que no pueden acceder a calles de la Gran Vía de Valencia

Un informe interno de bomberos al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS revela que los camiones más grandes del servicio no pueden acceder hasta a siete calles del barrio de Gran Vía, lo que dificulta la labor de los servicios de emergencia. Así se desvela en un documento realizado por la subunidad de Seguridad y Accesibilidad Urbanística de la concejalía de Seguridad Ciudadana en el que se indica que hasta en siete calles del barrio (Conde Altea, Burriana, Reina Doña Germana, Taquígrafo Martí, Maestro Gozalbo, Almirante Cadarso y Salamanca) no hay suficiente ancho viable y se contraviene la ordenanza municipal de protección contra incendios.

El informe está fechado el pasado 28 de abril. En él, tras varios servicios efectuados por los bomberos en Almirante Cadarso y Conde Altea entre octubre y noviembre de 2016 en los que se constató que el «ancho útil de la calzada» era «inferior al ancho de los vehículos de bomberos», la citada subunidad explica que ha medido todas las calles del barrio de Gran Vía, comprendido entre Marqués del Turia, Jacinto Benavente, Peris y Valero y Reino de Valencia. De estas mediciones, efectuadas in situ por miembros del equipo de bomberos, se extrae un dato que preocupa y mucho en el cuerpo: por siete calles no caben los camiones más grandes, las autobombas y los vehículos con brazos extensibles o escaleras, utilizados para rescates en alturas habitualmente elevadas.

Un incendio en el Carmen encendió las alarmas Un incendio desatado hace ahora una semana en la calle Bolsería del barrio del Carmen levantó las primeras alarmas. Los vecinos en la zona denunciaron que los vehículos de respuesta de los bomberos tardaron en llegar a la zona por las peatonalizaciones, sobre todo por la intervención en la plaza del Mercado, donde se han colocado bolardos abatibles con una llave. Aunque fuentes tanto de bomberos como de la Policía Local descartaron este extremo, lo cierto es que la preocupación de los vecinos de muchos puntos de la ciudad, sobre todo los afectados por las actuaciones de Movilidad, no dejan de aumentar. Temen que los trabajos para pacificar el tránsito compliquen el acceso no sólo de los bomberos sino también de la Policía Local. En el barrio del Carmen, de hecho, no fueron pocos los residentes que el pasado viernes protestaron por lo que consideraron una importante tardanza del cuerpo de bomberos en acceder a Bolsería. Los camiones más grandes, los denominados de altura, se encuentran en el parque central, en la avenida de la Plata, y no en el retén de Tavernes de la Valldigna, enclavado en pleno corazón de Ciutat Vella pero rodeado de calles pequeñas y estrechas donde estos camiones, con un radio de giro muy amplio, no pueden maniobrar. En este sentido, fuentes sindicales del cuerpo de bomberos explicaron que la situación en el barrio de Gran Vía se descubrió porque hubo que actuar en la zona. «¿Cuántos puntos no conoceremos porque no hemos tenido que ir pero que se encuentran en la misma situación?», se preguntan las mismas fuentes.

El informe explica que en todas las calles de la ciudad se debe permitir «el acceso y la maniobrabilidad de los vehículos de bomberos ante la intervención de los mismos en las edificaciones existentes que conforman la ciudad». Se deben garantizar, continúa el documento, «los requisitos técnicos para su utilización en vía pública». Estos requisitos vienen determinados en la ordenanza municipal de protección contra incendios.

En esta norma local, concretamente en el artículo 4, se establece de las dimensiones mínimas de accesos para los vehículos de bomberos será de 5 metros de anchura y 4,5 metros de altura «para el vial de maniobrabilidad exigible para el funcionamiento de los vehículos denominados de altura a fin de disponer de espacio al extraer los apoyos extensibles para estabilizar el vehículo y poder trabajar».

Así, el informe concluye que en la calle Conde Altea, entre Almirante Cadarso y Jacinto Benavente, «el ancho útil de la calzada no permite el paso y circulación de los vehículos de bomberos». La misma situación se vive en Almirante Cadarso, donde ni siquiera se da la anchura de 3,5 metros, que sí permitiría el acceso de camiones más pequeños. En estas vías, el ancho es de entre 2,30 y 2,40 metros. Se da la circunstancia de que en estas calles hay coches aparcados a ambos lados además de un carril bici que data de tiempos del Consistorio del PP, como ayer se apresuraron en confirmar fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible.

En el resto de calles estudiadas en el informe (Burriana, Reina Doña Germana, Taquígrafo Martí, Maestro Gozalbo y Salamanca) el ancho no llega a cinco metros. Según diversas fuentes del cuerpo consultadas, ello se debe no sólo al carril bici en una calle con un único vial y un sólo sentido de la circulación, sino a la presencia de coches aparcados en ambos lados de la calle que impiden maniobrar a los camiones más grandes, lo que despliegan las escaleras para atender pisos altos. Fuentes del cuerpo explicaron que las mangueras pueden hacerse más largas, pero las escaleras son un elemento indispensable de la atención en caso de incendio o de personas atrapadas en la parte superior de los edificios y ese tipo de camiones no pueden acceder, de ninguna manera, a calles donde viven más de 11.600 personas, según el censo del pasado año.