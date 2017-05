Joan Ribó asegura que no se puede acabar con la ocupación ilegal en Valencia en «plan militar»

El alcalde de Valencia Joan Ribó aseguró ayer que no tienen actitud laxa con la ocupación ilegal de edificios como en el caso del Cabanyal y ha apuntado que no pueden intervenir en el edificio del colegio Luis Vives ya que se trata de un edificio de la Universitat de València que es la que debe gestionar el asalto de okupas. También ha apuntado el alcalde que no están haciendo un efecto llamada, "pero no vamos a entrar en plan militar con casco y camisetas y lo que estamos haciendo es trabajarlo judicialmente como en el caso del Cabanyal". Ribó ha reconocido que es un tema con mucha problemática y que se debe resolver por la vía legal.

