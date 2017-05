El contrato del clavellón de la Batalla de Flores de Valencia, desierto por un error de tramitación

Podría parecer un chiste o una broma pesada, pero es cierto. El contrato de suministro de clavellones para la gran cita de la Batalla de Flores de la Feria de Julio ha quedado este año desierto.

Este final inesperado no se debe a que no haya empresas interesadas, sino que el Ayuntamiento de Valencia ha cometido un fallo en la tramitación y una de las tres empresas a las que iba a pedir que concurrieran no ha recibido la documentación y, por lo tanto, no se ha enterado de la convocatoria.

El origen del error es que el Ayuntamiento había remitido el comunicado por fax a un departamento del propio Consistorio, en lugar de a la empresa que querían invitar al procedimiento negociado sin publicidad. Según se detalla en el informe, se remitió a dos empresas, pero erraron con el tercer envío. Precisamente la empresa que no lo recibió es la que desde hace cien años presta el servicio al Ayuntamiento, la firma Galán, que todos los años cultiva exclusivamente los clavellones para la Batalla de Flores. Ahora mismo, están en pleno crecimiento y se trata de una variedad única cuyas semillas conserva esta familia.

Como el proceso por invitación ha quedado desierto, el Consistorio tiene que repetir la tramitación para enmendar el error.

En una primera nota del 28 de marzo el servicio de Cultura Festiva ya reconoció que se había detectado «un error en el número de fax remitido» y se detalla que hay que invitar a tres empresas para cumplir con la ley, porque «sólo se ha realizado la invitación a dos de ellas».

El concejal del grupo popular, Félix Crespo, aseguró el miércoles, tras dar a conocer lo sucedido que «ha quedado evidente la descoordinación entre los concejales de Fiestas y el área de Contratación en este proceso». Añade que «no han sabido subsanar a tiempo una incidencia menor que ha provocado como consecuencia más grave la celebración de un nuevo proceso administrativo».

Crespo exige a Fuset que dé «explicaciones. Debería de poner en práctica la transparencia tras dos años de evadir temas incómodos». En la contratación se precisan 1.250.000 clavellones, 125.000 más que en 2016 por un valor de 56.657 euros.