El Ayuntamiento de Valencia se niega ahora a perdonar deuda para recuperar los Docks

valencia. Se avecina mar de fondo en el edificio de los Docks, junto a la Marina de Valencia. La concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento, propietaria del inmueble, se niega ahora a perdonar la deuda que la empresa concesionaria, Grupo Romeu, tiene con el Consistorio para recuperar el edificio, que quiere sacar a concurso, porque considera que el inmueble se encuentra en «muy malas condiciones».

La cuestión es compleja. El Ayuntamiento del Partido Popular tenía firmado un acuerdo con la citada empresa para gestionar los Docks, un edificio construido por Víctor Gosálvez (con la supervisión de Demetrio Ribes) en 1912. La concesión terminaba en 2022. Pero a la llegada del tripartito, la nueva concejala de Patrimonio, María Oliver, planteó la posibilidad de recuperar el inmueble para dedicarlo a usos más acordes con su ubicación junto a la Marina (albergaban una discoteca). Empezaron las negociaciones y este mismo año se acordó que el Consistorio recuperaría el edificio a cambio de un pacto: el Ayuntamiento no reclamaría 260.000 euros que la empresa debe al Consistorio en concepto de impuestos municipales y Grupo Romeu haría lo propio con los derechos de explotación pendientes en los cinco años que tenían firmados, lo que se conoce como lucro cesante. La idea del Ayuntamiento era que esos 260.000 euros los abonara la empresa que se quedara el edificio cuando fuera adjudicado de nuevo.

Pero un informe técnico del Ayuntamiento de Valencia desvela que el inmueble se encuentra en tan malas condiciones tras años de uso como discoteca que el lucro cesante es inexistente: el Consistorio cree que la empresa no podría sacar más rentabilidad del edificio por lo que no ve justo renunciar a 260.000 euros en impuestos a cambio de que la empresa no gane unos beneficios que, según fuentes municipales, no iba a conseguir de ninguna manera por el mal estado del inmueble.

Con el futuro de los Docks todavía por definir (se planteó incluso que albergara el CaixaFórum o el Museo Marítimo), lo cierto es que ahora se plantea una nueva negociación con un cambio importante en las posturas por parte, al menos, del Ayuntamiento.

Por su parte, Javier Romeu, consejero delegado de la filial de Grupo Romeu, explicó que se han mostrado muy pacientes con el Consistorio, pero, «llegados a este punto, hemos retomado los planes que teníamos de trasladar nuestra sede a dicho inmueble. Es un edificio emblemático, que es de nuestra propiedad, y no podemos tenerlo parado por más tiempo. Pensamos que podríamos trasladar a unas 300 personas, con una inversión en oficinas que se amortizaría sobradamente en ese periodo de tiempo».

El edificio permanece cerrado. Al declararse el acuerdo «inválido», según el Consistorio, la concesionaria podría recuperarlo y volver a explotarlo, pero Patrimonio no lo va a poner fácil. Van a exigir los 260.000 euros en multas y, además, la rehabilitación del inmueble. Patrimonio avisa: si Grupo Romeu quiere abrir cualquier tipo de instalación en los Docks, tendrá que acometer una reforma que, casi con toda seguridad, no terminaría antes de 2022.