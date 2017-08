«Esta situación es desagradable»

La zona sur se desvinculó de las obras del Parque Central y, desde el soterramiento de las vías por parte de Adif, en San Marcelino no se ha vuelto a realizar ninguna actuación. Tal y como asegura el secretario de la entidad vecinal, Lluis Vallés, nadie se pone de acuerdo en la propiedad de los descampados que ahora quedan en 'tierra de nadie' y por los que los vecinos de este y otros barrios se ven perjudicados al ofrecer una imagen degradada de la zona. «Es desagradable que se mantenga esta situación». No obstante, Vallés también asegura que tiene fe en que el Ayuntamiento invertirá en la zona. Aunque han presentado un proyecto, afirma que se conforman con actuaciones que no sean de gran impacto económico.