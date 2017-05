El PSPV cede y Ribó prohibirá aparcar de noche en el carril bus de Valencia a partir del día 15

La prohibición de estacionamiento en el carril bus por las noches en Valencia ya tiene fecha. Será a partir del próximo día 15, según anunció ayer el alcalde Joan Ribó tras la junta de gobierno, donde se alcanzó un consenso entre los tres grupos. De esta manera, Compromís impone la fuerza de sus nueve concejales a los cinco del grupo socialista, cuya portavoz, Sandra Gómez, pidió hace justo una semana «calma» en este asunto para lograr también al acuerdo con los principales sectores críticos con la medida, la Federación de Vecinos y sobre todo la Federación de Hostelería.

Gómez destacó que se ha logrado un «consenso y acuerdo entre los grupos, también para la modificación de la ordenanza. Estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado, que pone punto y final a lo que hablamos hace tres semanas en otra junta de gobierno. Se trata de una medida novedosa y que necesitaba un tiempo de adaptación».

Pese al deseo de la portavoz del gobierno municipal, apenas se han producido avances sobre lo anunciado el pasado 30 de marzo por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, a un grupo de asociaciones, cuando argumentó que la prohibición de estacionamiento debía servir para mejorar la velocidad comercial de la EMT en horario nocturno, los taxis y el acceso a los mismos de los discapacitados.

Ribó recordó ayer que a partir del día 15 se mejorará la frecuencia de paso de las líneas N1 y N6 de la EMT, mientras que aportó como novedad el refuerzo de otras tres, aunque sin concretar plazos por la dificultad de aumentar el presupuesto. «Al principio habíamos previsto dos líneas, pero dada la insistencia se ha valorado aumentar al máximo la mejora de frecuencias. Queda ver si podemos llegar a cuatro. Falta dinero porque el Gobierno ha sido terriblemente generoso con Valencia», ironizó acerca de las ayudas estatales para el transporte público. Habló de los acuerdos con aparcamientos públicos para que fijen una tarifa plana por las noches, más barata. Según pudo comprobar este periódico, ya la tienen vigente.

La prohibición afectará a 40 calles, tanto por donde pasan líneas nocturnas de la EMT como en el entorno de zonas de ocio en las que se produce una gran concentración de vehículos aparcados los fines de semana. En total, se eliminarán unas 2.200 plazas de estacionamiento.

Los hosteleros son el sector más perjudicado, al igual que los vecinos donde hay déficit de parking. Otro de los cambios será el horario de estacionamiento, en este caso para toda la ciudad, que se reducirá en total una hora y media. A partir del día 15, se permitirá el uso a los conductores en las calles no afectadas desde las 22.30 horas hasta las 7 horas del día siguiente.

«El día 15 se pone en marcha sin condicionantes», dijo el alcalde a preguntas de los periodistas sobre el refuerzo de la EMT. Este no llegará hasta cuatro días después, dado que el incremento de la frecuencia de paso en la N1 y la N6 se hará sólo los fines de semana y las vísperas de días festivos. La junta de gobierno del día 12 dará cuenta de todos esos cambios, al igual que el visto bueno a la modificación de la ordenanza de Tráfico, un documento que contará con la «participación específica» de la Policía Local.

El alcalde destacó que esto último responde al acuerdo plenario, alternativo a las peticiones del grupo popular y Ciudadanos de que se suspendiera cualquier intento de prohibición de estacionamiento, una medida vigente desde 1999. «Ha sido un acuerdo de todos los grupos, hemos cedido todos», concluyó.

El portavoz de València en Comú, Jordi Peris, comentó que esta medida «es necesaria para favorecer un modelo de movilidad más sostenible». El edil dijo que el acuerdo de la junta cierra «ese periodo de debate intenso, se cumplen todas las exigencias planteadas y es una muestra de cómo trabaja este equipo de gobierno y puede lograr acuerdos».

La prohibición es apoyada por el comité de empresa de la EMT y por las asociaciones de taxistas, además de algunas entidades vecinales, aunque no por la Federación de Vecinos, que este jueves reclamaron que antes se ponga en marcha el refuerzo de las líneas de la EMT, incluso con alguna de 24 horas de servicio.

Eso sí, por el momento no se multará a nadie. Así lo garantizó ayer la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, que señaló que, como con otras medidas como la prohibición de que las motos aparquen en las aceras, habrá «un periodo de aceptación» en el cual los agentes informarán a los conductores pero no multarán. Asimismo, se mostró convencida de que no hará falta sancionar a nadie «porque como en otras ocasiones, los conductores cumplirán con la ley».

Críticas de la oposición

El concejal de grupo municipal popular, Alberto Mendoza, se pronunció ayer sobre el acuerdo y señaló que Ribó «le ha vuelto a indicar al mermado partido socialista quién es el único que manda en el Ayuntamiento». «La medida se aplicará con unos días de retraso, sin que el Partido Socialista haya sido capaz de retirarla pese a sus quejas manifiestas. Tampoco han servido de nada las protestas reiteradas de las asociaciones de vecinos, sector hostelero y vecinos de la ciudad», lamentó Mendoza.

En el mismo sentido se expresó el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, que tildó la decisión de «imposición de Compromís con el beneplácito de sus socios de Gobierno, especialmente, del PSPV. Compromís va a quitar a los valencianos muchísimas plazas de aparcamiento nocturno sin dar alternativas».