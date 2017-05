La Federación de Hostelería lamenta que se suprima el carril bus nocturno sin que haya un plan de transporte público alternativo

Tras el acuerdo de la prohibición de aparcar en el carril bus por la noche a partir del 15 de mayo publicado hoy por parte del Ayuntamiento, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) ha hecho un comunicado en el que lamenta ''que esta decisión se ponga en marcha de manera definitiva sin la participación de los actores sociales y empresariales implicados y afectados por esta medida. Si, tal como se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 27 de abril, en la futura ordenanza de circulación este tema se debe aprobar con la participación ciudadana y de la Policía Local, no entendemos por qué dichas opiniones no se han tenido en cuenta en la medida anunciada hoy''.

''Tampoco entendemos la urgencia en la puesta en marcha de esta modificación por parte del Ayuntamiento, aprobada con el apoyo de los socios de gobierno de Compromís, Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y Valencia en Comú. Lamentamos profundamente que ambos partidos, aún habiendo manifestado públicamente la necesidad de un diálogo y un proceso participativo en la decisión sobre carril bus, hayan aprobado esta decisión contradiciendo sus intervenciones públicas'', explican en el comunicado.

La Federación de Hostelería de Valencia ''ha participado desde el primer momento en las diferentes reuniones de la Mesa de Movilidad celebradas y en todas ellas, ante el rechazo mostrado por colectivos como el hostelero y vecinal respecto al asunto del carril bus, desde la concejalía de Movilidad siempre se nos trasladó que este tema se trataría de forma específica y que contaría con la opinión de todos los sectores. Sin embargo, este punto no se ha cumplido. Es más, desde la FEHV seguimos esperando respuesta por parte de la Concejalía de Movilidad a la solicitud de reunión con el concejal Giuseppe Grezzi sobre esta cuestión''.

La FEHV lamenta también ''que la decisión de suprimir el aparcamiento nocturno en el carril bus se produzca sin un plan de choque sólido con medidas concretas y efectivas que consigan paliar los problemas que va a generar esta decisión. El acuerdo puntual con una serie de parkings privados del centro de Valencia y un autobús adicional en 2 de las 12 líneas nocturnas existentes y que no tienen servicio ininterrumpido durante toda la noche nos parecen totalmente insuficientes. Además, no hay anuncio sobre incrementos de metro y cercanías en horario nocturno, que actualmente no cuentan con servicio, ni de aparcamientos disuasorios que pudiesen ayudar a mitigar el impacto.

''Más allá del perjuicio económico evidente a las empresas de hostelería y ocio nocturno de la ciudad'', añaden, ''hay que considerar que esta medida va a afectar principalmente a las personas con menores recursos que no disponen de plaza de parking propio, los cuales van a ver mermado el poder adquisitivo para su momento de ocio, así como a los propios trabajadores de la hostelería que van a ver dificultado y encarecido su acceso al puesto de trabajo''.

Para la FEHV, ''la prohibición de aparcar en el carril-bus durante la noche tendrá como consecuencia más inmediata la reducción de la movilidad de la demanda, no solo de habitantes de la ciudad de Valencia sino sobre todo de las poblaciones de su área metropolitana, que ante las dificultades para aparcar en determinados puntos de la ciudad, como por ejemplo Cánovas, Ruzafa, el Carmen o la zona centro, prefiera quedarse en casa. Para el colectivo hostelero esto va a suponer un impacto económico negativo más, en uno de los sectores estratégicos dinamizadores de la economía local y la creación de empleo''.