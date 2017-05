Grezzi rectifica horas después de desafiar al PSPV con el carril bus

valencia. El concejal de Movilidad de Valencia, Giuseppe Grezzi, debatirá con sus socios en la junta de gobierno la fecha de entrada en vigor de la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches, algo que ocurrirá en mayo según el edil y rechaza el grupo socialista, al precisar que no hay plazos. Así lo anunciaron ayer fuentes de la delegación después de corregir a Grezzi, que apenas cuatro horas antes había asegurado que no necesitaba llevar a la junta la decisión de impedir el estacionamiento nocturno en el carril bus. Señalaron que se había equivocado y que la fecha «tiene que pasar por junta y pasará». «No está desafiando a nadie», explicaron. Aunque la rectificación salió de Movilidad, este diario pudo averiguar que el delegado recibió presiones de compañeros en el Consistorio para que diera marcha atrás. La prohibición eliminaría 2.200 plazas de parking en numerosos barrios.

Grezzi se desdijo cuatro horas después de una rueda de prensa sobre el Bicifest que se celebrará este mes, donde el concejal volvió a enfrentarse al PSPV y València en Comú al asegurar, hasta en tres ocasiones, que la prohibición no debía pasar por la junta de gobierno pese a lo acordado en la moción pactada en el pleno.

Este texto, propuesto por el gobierno municipal tras mociones de PP y Ciudadanos en las que pedían que suspendieran la medida, estipula en su punto cuatro: «Mientras se elabora una nueva ordenanza, sólo se podrán aprobar modificaciones puntuales de la vigente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno después de un proceso de participación».

Sin embargo, el edil de Movilidad había afirmado que la prohibición «no tiene que ir a la junta de gobierno, sí tendría si fuera una modificación de la ordenanza, pero como no lo es...». Según Grezzi, basta con retirar las placas que permiten aparcar en el carril bus tal como estipula el artículo 56 de la ordenanza para que esté prohibido en todos los lugares donde no se encuentren estos postes, lo que no constituye una modificación de la ordenanza.

Estas declaraciones sorprendieron ayer a sus socios de Gobierno. El PSPV terminó el pleno del pasado abril con la sensación de que estaba muy claro: sin debate previo entre los socios del gobierno tripartito y las asociaciones afectadas no se iba a poner en marcha la prohibición.

Sin embargo, Grezzi tenía otra opinión. Lo dijo en redes sociales en varias ocasiones a quien se lo preguntara. La medida (él no la llama prohibición, sino «eliminación de una singularidad que no se da en ninguna otra parte de Europa») entraría en vigor en mayo y así insistió ayer en la rueda de prensa, en la que en hasta en tres ocasiones aseguró que no tenía por qué llevar el debate a la junta de gobierno.

Así las cosas, la tensión estaba servida, una vez más con Grezzi como protagonista. Sus socios de gobierno terminaron el pleno con las ideas muy claras, pero la declaración de ayer del concejal de Movilidad devolvía al primer plano de la actualidad una cuestión que el PSPV pretendía calmar. De hecho, la mañana siguiente tras el pleno, la portavoz socialista y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Sandra Gómez, aseguró que el tripartito era «mucho más que el carril bus», en un intento claro de dejar de hablar de la cuestión hasta que no se lograra un consenso con la Federación de Hostelería y la Federación de Vecinos, dos de las entidades que más se han opuesto a la prohibición de estacionamiento.

Pese a la rectificación, la oposición criticó al concejal. El edil popular Alberto Mendoza calificó de «vergonzosa» la «burla» a la que el alcalde, Joan Ribó, está sometiendo al PSPV. El concejal lamentó que Ribó haya aprovechado sus vacaciones para impulsar la prohibición. «Se ha ido de vacaciones y ha querido aprovechar su ausencia para que Giuseppe Grezzi le haga el trabajo sucio, pero los valencianos tienen que saber que es el alcalde el verdadero responsable de esta medida», destacó.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés tildó de «cacicada» el nuevo intento del concejal de Movilidad de imponer este mes la prohibición del aparcamiento nocturno en el carril bus. « Todo lo que está haciendo el tripartito en este asunto es un paripé que perjudica a los ciudadanos, lo que demuestra una gran incapacidad e inconsciencia de Ribó».