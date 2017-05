El Consistorio de Valencia deja en manos del Consell la solución a los atascos en las grandes vías

Aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad. Ese es el plan que tiene el Ayuntamiento de Valencia para reducir los atascos en las grandes vías que han crecido desde la instalación del anillo ciclista en la ronda interior tal como ayer publicó este diario con tramos que registran hasta 6.000 vehículos más al día. Sin embargo, sería más correcto decir que es el plan que el Consistorio tiene para que lo ejecute la Generalitat porque así lo dejó claro ayer el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, al asegurar que la creación de zonas para dejar el coche en las entradas de la ciudad conectadas con el centro a través de transporte público es la mejor solución para evitar los atascos.

Un aumento del tráfico publicado ayer por LAS PROVINCIAS y que, según dijo el edil, esperaba el Consistorio desde el primer momento. «Ha pasado lo que esperábamos, que el tráfico se desviara a otras avenidas y estas se sobrecargaran», dijo el concejal, que hizo hincapié en «trabajar en la intermodalidad», esto es, facilitar el transbordo de un medio de transporte a otro para no acceder al centro de la ciudad en el coche privado. «Vamos a poner en marcha aparcamientos disuasorios cuando la Generalitat elabore un plan de movilidad», anunció Grezzi.

El concejal señaló, asimismo, que no saben qué solares hay disponibles para convertirlos en aparcamientos disuasorios. «Es cosa de la Generalitat», repitió en varias ocasiones. Sin embargo, preguntado por los periodistas, sí apuntó que la pista de Ademuz, la avenida del Cid o Ausiàs March son buenos lugares.

«Así se evitará la entrada de coches, los problemas de contaminación y de ocupación de vía pública y hasta los problemas económicos de muchas familias, que seguro que estarían muy agradecidas de dejar de hacer frente a los gastos de un coche», afirmó Grezzi.

También apuntó a la falta de financiación del Estado. «No podemos mejorar el transporte público si recibimos cero euros. Vamos a seguir reivindicando porque no queremos tener más que los demás, queremos ser lo mismo», dijo. LAS PROVINCIAS preguntó si los aparcamientos disuasorios son cosa de la Generalitat y la falta de financiación del Gobierno central, qué medidas puede tomar el Consistorio para terminar con los problemas de tráfico en las grandes vías, y Grezzi contestó: «Carriles bici; estamos potenciando alternativas, construyendo nuevos carriles bici y mejorando el transporte público», señaló, para insistir en que la mejor manera de no sufrir atascos en la ciudad es no coger el coche privado, una de sus ideas más repetidas a lo largo de dos años de declaraciones y apariciones públicas como concejal de Movilidad.

Pero la verdad es que del dicho al hecho hay mucho trecho y la idea de disponer grandes aparcamientos en superficie en los accesos de Valencia, para que los conductores suban a un vagón de Metrovalencia o un autobús de la EMT, es a día de hoy una quimera. Ni siquiera el Ayuntamiento ha reservado solares para este cometido en el Plan General, según dijeron fuentes municipales.

Sí que hubo algún movimiento hace años, dos intentos en Benimaclet y San Isidro para abrir pequeños parkings junto a estaciones de transporte público. El primero, en la calle Emilio Baró, se desestimó para construir un retén de la Policía Local y un centro social.

El actual gobierno municipal tiene en revisión el Plan General, aunque no se ha llegado a lo que se llama documentos pormenorizados, por lo que las mismas fuentes no pudieron precisar si habrá solares grafiados con este propósito.

En cuanto al Plan de Movilidad de 2013, se apunta como una de las propuestas construir aparcamientos subterráneos en la marginal izquierda del viejo cauce, desde el paseo de la Alameda hasta el Palau de la Música, dejando todo el centro y el Ensanche como zona naranja de uso preferente para vecinos. De momento el segundo distrito sigue igual, con zona azul, después de que el Consistorio paralizara la modificación que favorece a los residentes, como sucedió en Ruzafa pese a las quejas vecinales por su ausencia.

En cuanto a la petición de Grezzi de que la Generalitat sea la que asuma la construcción de los parkings, las mismas fuentes señalaron que no hay constancia de ninguna compra de solares para este tipo de iniciativa, ni en Valencia ni en su área metropolitana. Ferrocarrils de la Generalitat sí que tiene aparcamientos en muchas de sus estaciones, como ocurre en Empalme, en el término de Burjassot aunque colindante con la avenida Cortes Valencianas. No obstante, una reducción sustancial del tráfico privado en los grandes bulevares del cap i casal, como es el caso de las grandes vías, necesita una operación de un calado mucho mayor.